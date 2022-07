Xe chở vật liệu xây dựng cao tốc Bắc - Nam “cày nát” tỉnh lộ 538C

Hàng chục hộ dân sinh sống dọc tuyến tỉnh lộ 538C (Đoạn Km0+00 - Km14+500 chạy qua địa bàn xã Diễn Yên, huyện Diễn Châu và các xã Đô Thành, Đức Thành, huyện Yên Thành tỉnh Nghệ An) vừa có đơn khiếu nại về việc mấy tháng nay tình trạng xe chở vật liệu xây san lấp dự án cao tốc Bắc - Nam đoạn qua địa bàn, có dấu hiệu quá tải, quá khổ chạy liên tục ngày đêm khiến tuyến đường này bị hư hỏng, xuống cấp nghiêm trọng.

Những chiếc xe có dấu hiệu quá khổ, quá tải được che chắn sơ sài chở đất san lấp đã “cày nát” tỉnh lộ 538C trên địa bàn Nghệ An.

Theo phản ánh, từ khi mỏ đất tại khu vực Chùa Đống trên địa bàn xã Diễn Yên được cấp quyền khai thác, hàng loạt xe tải “ăn đất” để chở vật liệu đất nền cho cao tốc Bắc - Nam đã làm cho tuyến đường này hư hỏng nặng, xuất hiện nhiều ổ voi, ổ gà, mặt đường lồi lõm, sạt lở với diện tích lớn. Nhiều mảng vỉa hè lớn bị bong tróc khiến đất cát bay tứ tung, môi trường ô nhiễm nghiêm trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe của người dân đang sinh sống trên khu vực này. Nhiều đoạn đường xuất hiện các hố trũng lớn, lầy lội, đọng nước mỗi lần mưa to làm cho các phương tiện nhỏ khó khăn trong quá trình lưu thông. Bên cạnh đó, lượng xe liên tục chạy suốt ngày đêm gây ách tắc giao thông, làm rung lắc nhà của các hộ dân sống ven tuyến. Lượng xe chạy liên tục cũng gây tiếng ồn, làm cho cuộc sống của người dân bị đảo lộn, đêm đến mất ngủ, nhất là người già và người bị bệnh tật, đau yếu.

Có mặt tại tỉnh lộ 538C, phóng viên ghi nhận, phản ánh của người dân là có cơ sở. Không riêng gì địa bàn xã Diễn Yên, mà trên toàn tuyến tỉnh lộ này, kéo dài từ huyện Diễn Châu đến huyện Yên Thành, dấu vết của những chuyến xe chuyên chở vật liệu vẫn còn in hằn. Nhiều đoạn đường bị bong tróc, ổ voi, ổ gà chi chít, người dân hai bên đường phải sử dụng nhiều công cụ, vật liệu để hạn chế tốc độ của xe, nhằm giảm thiểu bụi và gây hư hỏng đường. Chịu ảnh hưởng nặng nề nhất là người dân xã Diễn Yên (Diễn Châu) và xã Đô Thành, Đức Thành (Yên Thành). Thời điểm cao điểm, mỗi ngày có hàng trăm lượt xe ôtô tải chạy rầm rập trên đường khiến bụi bẩn mù mịt, cùng với tiếng gầm rú của động cơ “tra tấn” người dân sinh sống dọc hai bên tuyến đường. Trong đó, quan sát của phóng viên, nhiều xe có dấu hiệu cơi nới thành thùng chở quá quy định, khiến đất, đá rơi vãi khắp đường. Anh Nguyễn Văn Kiệm, trú ở xã Diễn Yên bức xúc nói: “Từ khi mỏ đất phục vụ cao tốc Bắc - Nam đi vào hoạt động, cuộc sống của người dân bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Không chỉ hư hỏng đường, gây ô nhiễm mỗi trường mà còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ về tai nạn giao thông”.

Ông Dương Đăng Hoàng, Chủ tịch UBND xã Diễn Yên xác nhận, sự việc người dân phản ánh về việc xe chở vật liệu (đất) đắp nền dự án cao tốc Bắc - Nam gây ô nhiễm môi trường, hư hỏng tuyến tỉnh lộ 538C là có thật. Chính quyền địa phương đã phối hợp với đơn vị thi công, đồng thời có kiến nghị lên UBND huyện Diễn Châu để có các biện pháp khắc phục, nhưng sự việc vẫn chưa được xử lý triệt để. Trong khi đó, trao đổi với phóng viên, ông Trần Thành Công, Hạt trưởng Hạt quản lý đường bộ huyện Yên Thành, đơn vị được giao quản lý tuyến tỉnh lộ 538C thì cho rằng, khi nhận được phản ánh từ phía nhân dân, đơn vị quản lý cũng đã làm việc với đơn vị thi công dự án cao tốc đoạn Diễn Châu - Bãi Vọt là Ban quản lý Dự án 6. Đơn vị thi công dự án cũng đã nhận trách nhiệm, cam kết sẽ sửa chữa, khắc phục tại các vị trí có dấu hiệu hư hỏng, xuống cấp nhưng đến nay vẫn chưa tiến hành sửa chữa.

Vấn đề này, ông Nguyễn Viết Hùng, Chánh thanh tra Sở GTVT Nghệ An cho biết thêm: Sở GTVT Nghệ An đã chỉ đạo Thanh tra sở tiến hành làm việc với tất cả các đơn vị liên quan, bao gồm Ban quản lý Dự án 6, các đơn vị thi công, chủ mỏ và doanh nghiệp vận tải trên địa bàn có liên quan đến việc khai thác, vận chuyển đất san nền cho dự án cao tốc Bắc - Nam đoạn qua địa bàn các huyện Diễn Châu, Yên Thành. Trước mắt, yêu cầu các doanh nghiệp vận tải chở đúng khổ, đúng tải và có các biện pháp thường xuyên đảm bảo vệ sinh môi trường, che chắn cẩn thận để không rơi vãi nguyên vật liệu trong quá trình vận tải. Ngoài ra, sau khi nhận được phản ánh, Thanh tra Sở GTVT đã tiến hành kiểm tra trực tiếp tại hiện trường và lập biên bản xử phạt 126 phương tiện vận tải vi phạm. Giải pháp lâu dài, theo ông Hùng, hiện nay Thanh tra giao thông đang xin ý kiến Công an tỉnh Nghệ An và Ban ATGT tỉnh có ý kiến bằng văn bản gửi UBND tỉnh Nghệ An và Bộ GTVT chỉ đạo Ban quản lý Dự án 6 phải có trách nhiệm trong việc đảm bảo vệ sinh môi trường, cam kết không chở vật liệu quá khổ, quá tải và có trách nhiệm khắc phục, sửa chữa đoạn đường đã hư hỏng, xuống cấp.

Sở GTVT cũng đang tham mưu cho UBND tỉnh Nghệ An, huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, bao gồm chính quyền các cấp, các lực lượng liên quan, không riêng gì trên địa bàn các huyện Diễn Châu, Yên Thành mà trên địa bàn toàn tỉnh, nơi có dự án cao tốc Bắc - Nam đi qua nói riêng và các dự án trọng điểm của tỉnh nói chung, cùng vào cuộc để kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý các trường hợp có dấu hiệu quá khổ, quá tải gây hư hỏng kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ và gây ô nhiễm môi trường.

Được biết, dự án khai thác mỏ đất san lấp nói trên thuộc khu vực Chùa Đống, xã Diễn Yên, huyện Diễn Châu. Dự án được UBND tỉnh Nghệ An cấp phép cho Công ty CP Dịch vụ và Thương mại Tân Thành Yên và Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Thanh Phong, cùng có địa chỉ tại xã Tân Thành, huyện Yên Thành khai thác.

Dự án có quy mô 12,6ha, được cấp phép khai thác trong thời gian 4,5 năm kể từ ngày 09/11/2021 theo Quyết định số 4216/QĐ-UBND của UBND tỉnh Nghệ An. Đây là một trong những dự án mỏ được tỉnh Nghệ An phê duyệt để làm vật liệu đất san lấp phục vụ thi công cao tốc Bắc - Nam đoạn Diễn Châu - Bãi Vọt, do Ban quản lý Dự án 6 làm chủ đầu tư.

Tác giả: Thiên Thảo

Nguồn tin: Báo Công an nhân dân