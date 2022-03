Xe ben đi ẩu tông người đàn ông đi xe lôi nguy kịch tại ngã tư

Your browser does not support the video tag.

Nguồn video: Mạng XHGT

Vụ tai nạn xảy ra vào sáng ngày 28/3 tại ngã 4 trên đường N5, TP Vinh, Nghệ An, được camera hành trình của chính xe gây tai nạn ghi lại.

Cụ thể, theo clip ghi lại, chiếc xe tải ben có gắn camera hành trình di chuyển với tốc độ khá cao qua ngã tư khi đèn tín hiệu còn chưa kịp chuyển sang màu xanh thì bất ngờ va chạm với 1 xe lôi do người đàn ông cầm lái.

Cú va chạm mạnh khiến nạn nhân ngã xuống đường bị thương nặng được người dân đưa đi cấp cứu.

Ngay sau khi xảy ra vụ tai nạn thì cơ quan chức năng đã có mặt để điều tra nguyên nhân.

Tác giả: Nguyễn Hoàn

Nguồn tin: Báo Giao thông