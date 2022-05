Xây dựng chiến lược, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Nghệ An

Đồng chí Trần Tuấn Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương, Trưởng ban chỉ đạo chủ trì hội nghị. Dự họp có các đồng chí là thành viên ban chỉ đạo, tổ biên tập.

Hội nghị đã công bố các quyết định thành lập Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án Tổng kết thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW; công bố danh sách thành viên Ban Chỉ đạo; báo cáo công tác chuẩn bị và triển khai Đề án; báo cáo công tác chuẩn bị và triển khai Đề án từ khi có chủ trương tổng kết của Bộ Chính trị, Ban Bí thư đến nay.

Nghệ An là một vùng đất có lịch sử định cư lâu đời, có diện tích lớn nhất Việt Nam; thuộc vùng Bắc Trung Bộ và Duyên hải Trung Bộ, là quê hương của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại. Nghệ An là tỉnh giàu truyền thống yêu nước và cách mạng, nơi sản sinh ra những lãnh tụ xuất sắc, nhiều danh nhân, chí sĩ yêu nước. Nghệ An là tỉnh có vị trí chiến lược quan trọng ở khu vực Bắc Trung Bộ và cả nước.

Dân số Nghệ An có hơn 3,3 triệu người với nhiều dân tộc cùng sinh sống; nguồn nhân lực và lực lượng lao động của tỉnh dồi dào, có tố chất cần cù, chịu khó, sáng tạo; có nhiều lễ hội cổ truyền; lưu giữ được nhiều di tích văn hóa lịch sử, nhiều danh lam thắng cảnh, lễ hội văn hóa truyền thống; có nhiều bãi biển đẹp hấp dẫn khách du lịch quốc tế như Cửa Lò, Cửa Hội…

Với vai trò, vị trí như vậy, Đảng và Nhà nước luôn quan tâm chỉ đạo để thúc đẩy phát triển Nghệ An giàu đẹp. Đặc biệt là Nghị quyết số 26-NQ/TW, ngày 30-7-2013 của Bộ Chính trị khóa XI về phương hướng, nhiệm vụ phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2020.

Bộ Chính trị đã ghi nhận và đánh giá nỗ lực vươn lên của tỉnh, Nghệ An đã đạt được những thành tựu quan trọng và nhiều kết quả toàn diện, nổi bật. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả tích cực, Nghệ An còn nhiều khó khăn, hạn chế.

Tại hội nghị, các thành viên Ban chỉ đạo nhấn mạnh, việc tổng kết thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW có tầm quan trọng và ý nghĩa đặc biệt đối với tỉnh Nghệ An, nhất là trong bối cảnh cả nước đang tích cực triển khai Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng thực hiện mục tiêu đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Qua đó, thống nhất và đưa ra các quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ giải pháp phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Nghệ An đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 nhằm đưa Nghệ An phát triển lên tầm cao mới, xứng đáng là quê hương của Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu.

