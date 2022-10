Xác minh người đàn ông cản trở xe cứu thương đi đón người bệnh

Tối 30-10, Công an huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương đang xác minh, làm rõ thông tin một người đàn ông cản đường xe cứu thương.

Theo đó, chiều cùng ngày, mạng xã hội chia sẻ clip ghi lại cảnh người đàn ông cản đường xe cứu thương đang bật còi hú xin ưu tiên để đi đón người bệnh.

Người này không chỉ chạy lạng lách trước đầu xe, mà còn xuống xe chửi bới tài xế, rồi dùng tay đập cửa kính xe.

Clip người đàn ông cản trở xe cứu thương được chia sẻ trên mạng xã hội

Đoạn clip cũng ghi lại cảnh xe chạy đến nhà dân đưa cụ bà sức khỏe yếu đi cấp cứu.

Sau khi clip được đăng tải, nhiều người tỏ ra bức xúc trước hành động khó hiểu của người đàn ông này.

Qua tìm hiểu, người đăng tải clip là anh N.C.C, tài xế xe cứu thương dịch vụ ở Bình Dương. Vào khoảng 12 giờ trưa cùng ngày, anh nhận được cuộc gọi có trường hợp bệnh nặng ở xã An Linh, huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương cần đi cấp cứu ở Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương nên đã lấy xe đi đón và bật còi hú.

Khi xe cứu thương đến cầu Lễ Trang thuộc xã Vĩnh Hòa, huyện Phú Giáo thì một người đàn ông đi trước cản đường, yêu cầu tắt còi. Theo anh N.C.C, người đàn ông này có vẻ không tỉnh táo, có thể đã sử dụng rượu bia nên mới có hành động cản trở.

N.C.C cho biết anh chia sẻ clip lên mạng xã hội với mong muốn công an nhắc nhở, răn đe bởi nếu trường hợp bệnh nhân trở nặng nhưng không kịp thời đưa đi cấp cứu sẽ nguy hiểm đến tính mạng.

Tác giả: Thảo Nguyễn

Nguồn tin: Báo Người lao động