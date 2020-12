Xác định danh tính nam thanh niên đánh võng ngay trước đầu ô tô thách thức tài xế

Ngày 11/12, Đội CSGT - Công an huyện Đức Trọng (Lâm Đồng) xác nhận, đơn vị đã triệu tập nam thanh niên lạng lách, đánh võng trước đầu ô tô trong đoạn clip được đăng tải gây xôn xao mạng xã hội.

Theo đó, thanh niên này là Ngô Quang Thanh Sang (SN 1993), ngụ đường Đào Duy Từ, phường 4, TP. Đà Lạt.

Your browser does not support the video tag.

Tại cơ quan điều tra, Ngô Quang Thanh Sang khai nhận, ngày 9/12, Sang từ phường 4 sang phường 2, thuê xe máy BKS 49B1-916.61 rồi chạy xuống huyện Đức Trọng chơi.

Đến 16h cùng ngày, trên đường về, Sang đã chạy xe máy chặn đầu các xe ô tô trên quốc lộ 20, đoạn gần trạm thu phí Định An. Sau đó, thanh niên này chạy xe vào cao tốc Liên Khương - Đà Lạt (đường cấm môtô, xe gắn máy, xe thô sơ...).



Thậm chí, nam thanh niền còn cố tình chạy tốc độ chậm trước đầu ô tô, gây cản trở các phương tiện lưu thông trên cao tốc. Khi tài xế bấm còi yêu cầu nhường đường, Sang còn lạng lách đánh võng qua hai làn đường, đột ngột tạt đầu hàng loạt các phương tiện nhằm thách thức các tài xế.

Tác giả: Linh Chi

Nguồn tin: saostar.vn