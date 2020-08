Xác định 7 đội lọt vào VCK giải U17 QG năm 2020

Theo điều lệ, vòng chung kết của giải U17 VĐQG năm 2020 sẽ có 8 đội tranh tài, bao gồm 5 đội đứng đầu bảng và 2 đội xếp nhì có thành tích tốt nhất. Suất còn lại sẽ giành cho đội chủ nhà đăng cai vòng chung kết. Tuy nhiên, do PVF là đơn vị đăng cai vòng chung kết đã đứng nhất bảng A của vòng loại, nên suất tham dự vòng chung kết sẽ mở rộng cho thêm 1 đội nhì bảng có thành tích tốt nhất.

Dựa vào kết quả thi đấu sau khi kết thúc các bảng A, C, D, E đã xác định được 7 đội sẽ có mặt ở vòng chung kết gồm: PVF (nhất bảng A), SLNA (nhất B), HAGL (nhất C), Sài Gòn (nhất D), Đồng Tháp (nhất E) và 2 đội nhì bảng có thành tích tốt nhất là Phú yên và Nutifood. Riêng đội nhì bảng còn lại vẫn đang chờ kết quả của bảng B do tạm hoãn vì dịch Covid-19.

Cần nói thêm, dù bảng B đang tạm hoãn và chưa thể xác định vị trí nhất – nhì chung cuộc, nhưng với 16 điểm dành được đội bóng SLNA đã chắc chắn có mặt ở vòng chung kết trước 2 vòng đấu. Trong khi đó, Thanh Hoá hiện đang đứng nhì bảng với 14 điểm và chỉ có thể góp mặt ở vòng chung kết nếu giành trọn 3 điểm trong cuộc đối đầu với SLNA ở trận đấu kế tiếp của bảng B. BTC sẽ thông báo cụ thể lịch thi đấu 2 trận tới của bảng B tuỳ theo tình hình thực tế của dịch bệnh.

