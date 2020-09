Xả kho, Toyota Fortuner đời cũ giảm giá tới hơn 230 triệu tại Việt Nam có dễ mua?

Kể từ khi Toyota Việt Nam cho lên kệ dòng Fortuner bản 2021, nhiều đại lý đã thông báo giảm mạnh cho các thế hệ cũ, điển hình là phiên bản Toyota Fortuner máy dầu 2.8L 4x4 AT cao cấp được giảm sốc tới hơn 200 triệu đồng, giá niêm yết là 1,345 tỷ đồng, giá sau giảm còn khoảng 1,12 tỷ đồng.

Đây một mức giá khá hời dành cho người mua xe giúp tiết kiệm chi phí khoảng 230 triệu đồng so với giá cũ. Như vậy, việc lựa chọn Fortuner phiên bản cũ giúp người mua tiết kiệm khoảng 260 triệu đồng nếu so với việc chọn mua Toyota Fortuner 2.8L 4x4 AT 2021 đang có giá bán 1,388 tỷ đồng, hoặc hơn 300 triệu đồng so với lựa chọn Toyota Fortuner 2.8L 4x4 AT bản Legender 2021 có giá bán từ 1,4 tỷ đồng.

Toyota Fortuner đời 2019 phiên bản 2.8L 4x4 AT đang được giảm giá mạnh.

Toyota Fortuner đời 2019 phiên bản 2.8L 4x4 AT chính là phiên bản cao cấp nhất trong tất cả phiên bản của dòng xe Fortuner mà Toyota Việt Nam phân phối trước đó. Trên thực tế, phiên bản 2.8L 4x4 AT này chỉ nhắm vào đối tượng khách mua xe để phục vụ cho gia đình hơn là sử dụng chạy dịch vụ. Mức giá cao lên đến 1,3 tỷ đồng trước đó là lý do chính khiến một số đại lý mãi đến nay vẫn chưa “xả hàng” hết xe cũ vì kén khách mua.

Toyota Fortuner sở hữu hộp số tự động 6 cấp và hệ dẫn động 2 cầu. Nếu so sánh cùng bản Fortuner 2021 thì công suất vẫn kém hơn một chút nhưng điều đó không đáng kể với giá được giảm hiện tại. Xe tiết kiệm nhiên liệu hiệu quả và có khả năng vận hành êm mượt giúp khách hàng trải nghiệm thoải mái.

Bên cạnh đó, hệ thống giải trí và hỗ trợ lái của Fortuner 2.8L “full options” đa dạng như DVD 7 inch, 6 loa, vô lăng có lẫy chuyển số đề nổ nút bấm, ghế ngồi bọc da và ghế lái chỉnh điện, trang bị điều hoà tự động 2 vùng, cruise control,… Ngoài ra, khi sở hữu chiếc xe hiện đại này, người dùng có thể yên tâm với tính năng an toàn của xe bao gồm hệ thống an toàn chủ động, 7 túi khí, camera lùi,…

Mặc dù sở hữu mức giá giảm hấp dẫn nhưng được biết, khách hàng không dễ gì mua được các mẫu này. Theo Vietnamnet, thông thường xe ô tô ế ẩm tồn kho 2-3 năm thường được các đại lý cắt lỗ giảm vài trăm triệu đồng để xả hàng, dọn kho. Đây được xem là cơ hội mua xe ô tô mới zin giá rẻ cho người tiêu dùng. Tuy nhiên, trên thực tế, không ít khách hàng than vãn đại lý đăng tin giảm giá là vậy nhưng để săn mua được là điều không hề dễ dàng.

Lý giải về tình trạng xe xả hàng nhanh hết sớm, các đại lý cho biết mỗi đại lý chỉ nhận được chưa tới 10 chiếc như vậy nên khách hàng ai nhanh chân thì sẽ mua được xe.

Trong trường hợp của mẫu Toyota Fortunee giảm giá mạnh này cũng vậy, vì là xe được các đại lý thanh lý với mục đích dọn kho, nên khách mua xe sẽ không được chọn màu sơn theo sở thích, đồng thời xe được bán với số lượng có hạn. Vì vậy, việc mua được mẫu xe ô tô được đánh giá là hot nhất của Toyota với mức giá giảm mạnh nêu trên thực sự không quá dễ dàng.

Bên cạnh đó, một số khách hàng bày tỏ sự nghi ngại về chất lượng xe khi không sử dụng sau một khoảng thời gian dài như vậy, mặc dù người bán đã giải thích rõ về quy trình bảo quản xe mới của đại lý.

Chia sẻ về vấn đề này, kỹ sư Lê Văn Tạch cho biết có những mẫu xe có thể có thời gian tồn kho lên tới vài năm. Mà xe ô tô khi tồn kho thường không được bảo quản tốt (thường để ngoài bãi) nên ngoài suy giảm chất lượng do thời tiết thậm chí còn có thể bị chuột cắn...".

Theo kỹ sư Tạch, mỗi năm tồn kho thì giá trị vật chất của xe suy giảm khoảng 10% giá trị còn lại. Do vậy, khi mua xe mới thì mọi người nên để ý để không mua phải xe tồn hoặc phải biết đó là xe tồn để có những kể hoạch bảo quản, bảo dưỡng tốt hơn cho chiếc xe của mình.