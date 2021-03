Vừa ra tù, bộ ba “cõng” nhiều tiền án lại rủ nhau buôn hồng phiến

3 bị cáo tại tòa

Ngày 9/3, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Ngô Thanh Long (SN 1985, trú TP. Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình) về tội Mua bán trái phép chất ma túy. Hai bị cáo Nguyễn Thành Long (SN 1985, trú xã Lệ Ninh, TP. Đồng Hới) và Ngô Viết Thanh Vinh (SN 1996, trú phường Bắc Lý, TP. Đồng Hới) bị xét xử về tội Vận chuyển trái phép chất ma túy.

Các bị cáo đều có nhân thân xấu khi "cõng" nhiều tiền án về các tội: Trộm cắp tài sản, Cướp giật tài sản, Cưỡng đoạt tài sản, Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, ma túy...

Theo hồ sơ vụ án, trong thời gian ngồi tù, Ngô Thanh Long quen bạn tù quê Nghệ An. Sau khi ra tù, Long gọi điện cho bạn tù hỏi mua ma túy. Người này nói không có và cho Long số điện thoại của người đàn ông tên Chung.

Một ngày giữa tháng 8/2020, Long gọi điện cho Chung, hai bên thỏa thuận mua 60 gói ma túy hồng phiến (khối lượng hơn 1,1 kg) với giá 150 triệu đồng.

18h ngày 16/8/2020 Ngô Thanh Long gọi điện rủ Nguyễn Thành Long ra Nghệ An lấy ma túy. Trên đường đi, Ngô Thanh Long rủ thêm Ngô Viết Thanh Vinh đi lấy ma túy và được đồng ý.

Trưa hôm sau, Ngô Thanh Long gặp Chung, đưa 140 triệu đồng tiền mua ma túy (10 triệu còn lại xin khất nợ). Chiều tối cùng ngày, Ngô Thanh Long cùng Vinh đi nhận ma túy. Sau đó, Nguyễn Thành Long lấy ma túy bỏ vào túi xách của mình rồi về Quảng Bình.

Khi Ngô Thanh Long đi đến xã Châu Hội, huyện Quỳ Châu thì bị công an ra lệnh dừng xe ô tô. Lúc này, Vinh quay đầu xe bỏ chạy, rồi nói với Nguyễn Thành Long “vứt ma túy đi”. Chiếc xe do Vinh điều khiển bỏ chạy được 20 km thì bị công an đón chặn, khống chế yêu cầu các đối tượng quay lại chỗ vứt ma túy.

Tại phiên tòa, các bị cáo đều thừa nhận hành vi phạm tội. Bị cáo Ngô Thanh Long khai vì ra tù không có việc làm nên đã vay tiền buôn ma túy.

Xem xét toàn diện vụ án, HĐXX tuyên phạt 3 bị cáo Ngô Thanh Long, Nguyễn Thành Long, Ngô Viết Thanh Vinh tù chung thân./.

Tác giả: Kim Long

Nguồn tin: Báo Pháp luật Việt Nam