Vừa bày đồ lên bàn, người đàn ông đã gặp sự cố kinh hoàng: Một vụ tai nạn nhiều dấu hỏi

Camera an ninh trước cửa nhà dân bên đường đã ghi lại một phần diễn biến của vụ tai nạn nghiêm trọng xảy ra vào khoảng 15 giờ chiều ngày 5/8 vừa qua. Thời điểm đó, người đàn ông đang bày đồ ăn mới mua lên bàn và chỉ sau đó vài giây, một cảnh tượng kinh hoàng đã xảy ra.

Một người phụ nữ cùng xe máy không rõ nguyên nhân vì sao đã bay lên vỉa hè, xô đổ 2 xe máy khác đang dựng trước cửa nhà, cùng bàn đồ ăn. Những diễn biến đầy bất ngờ trong vài giây khiến người đàn ông vội lao nhanh vào nhà để né tránh tai nạn.

Bình tĩnh trở ra ngoài, anh không khỏi thất kinh khi thấy cảnh người phụ nữ nằm bất động trước của nhà mình. Nhiều người dân xung quanh đã vội chạy tới tìm cách cứu giúp nạn nhân.

Theo dõi đoạn clip, số đông không khỏi tò mò về nguyên nhân cũng như tình huống dẫn tới vụ tai nạn của người phụ nữ.

Người phụ nữ gặp tai nạn, bay xe máy vào sân nhà bên đường

