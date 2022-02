Vụ vợ tử vong ngoài đường, chồng nguy kịch: Tiếng la hét thất thanh, cầu cứu giữa núi rừng

Ngày 14/2, Công an huyện Con Cuông (Nghệ An) đang tiếp tục phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh điều tra làm rõ nguyên nhân vụ án mạng khiến chị Bùi Thị T. (SN 1986, trú bản Kẻ Trai, xã Thạch Ngàn, Con Cuông) tử vong 2 ngày trước.

Trong vụ việc này, người chồng là anh Vi Văn Th. (SN 1985) đang được cấp cứu trong tình trạng hôn mê với vết thương ở đầu. Anh Th. là nghi phạm ra tay sát hại người vợ của mình rồi tự tử.

Ông Lô Thanh Huấn - Chủ tịch UBND xã Thạch Ngàn chia sẻ, ở địa phương vợ chồng anh Th. hiền lành, có cuộc sống khá khó khăn. Mấy năm trước, người vợ đi nước ngoài làm thuê và vừa trở về trước Tết. Còn anh Th. ở nhà làm nông nghiệp.

Nạn nhân Th. đang được cấp cứu trong tình trạng hôn mê. (Ảnh: Hồ Phương).

Khi chị T. trở về từ nước ngoài, hai vợ chồng xảy ra mâu thuẫn, xích mích nhau. Có lúc, cả hai đã tính đến chuyện ly hôn nhau để tìm cuộc sống riêng tư.

Chiều 12/2, anh Th. chạy xe máy chở theo vợ và người con nhỏ đi ra ngoài đường. Chiều cùng ngày trên đường về đến xã Bồng Khê, 2 vợ chồng anh Th. xảy ra cãi cọ.

"Thời điểm xảy ra sự việc, người đi làm rừng đó nghe tiếng cãi nhau rất lớn. Ít phút sau họ nghe tiếng la hét thất thanh và tiếng kêu cứu. Người con thì khóc lớn.

Khi chạy xuống kiểm tra, người dân phát hiện chị T. nằm tử vong trên đường, trên người có nhiều vết thương, máu chảy nhiều. Người chồng lúc này đã bỏ chạy đi", lãnh đạo xã Thạch Ngàn thông tin.

Sự việc lập tức được người dân trình báo lên cơ quan công an để khám nghiệm, điều tra nguyên nhân cái chết của chị T. Được biết, chị T. bị nhiều vết đâm ở ngực, lưng.

Riêng anh Th. sau khi chạy xe máy chở con về nhà đã tự dùng súng bắn 1 phát vào đầu tự tử. Phát hiện sự việc, người thân lập tức đưa anh Th. đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa khu vực Tây Nam.

Lãnh đạo Công an huyện Con Cuông cho biết, sau vụ việc, cơ quan chức năng đã khám nghiệm tử thi, khám nghiệm hiện trường để điều tra vụ việc. Do người chồng đang cấp cứu, hôn mê nên cơ quan công an chưa thể khai thác thông tin.

Nguyên nhân vụ việc đang tiếp tục được công an điều tra làm rõ.

Tác giả: Ngọc Tú

Nguồn tin: Trí Thức Trẻ