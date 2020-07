Vụ Trịnh Sướng buôn xăng giả: Giám đốc Petro Tấn Phúc “tiếp tay” kiểu gì?

Liên quan đến vụ sản xuất, mua bán xăng giả của Trịnh Sướng và các đồng phạm, Công an tỉnh Đắk Nông đã ra quyết định khởi tố vụ án và khởi tố 32 bị can quan trong đường dây về tội "sản xuất, buôn bán hàng giả". Kết quả điều tra xác định các bị can đã thực hiện hành vi pha trộn dung môi, hóa chất với chất kích RON, chất tạo màu vàng và xăng A95 để tạo ra xăng E5, xăng RON92 và RON95 giả. Sau khi xăng giả được "sản xuất" xong, các bị can đưa đi tiêu thụ trên nhiều tỉnh thành, thu lợi bất chính hàng chục ngàn tỷ đồng. Theo cơ quan điều tra, từ 1/1/2017 đến nay số tiền các bị can dùng để mua dung môi, các chất làm tăng chỉ số Octan (Toluene, MTBE, NMA, Methanol...) là 4.200 tỉ đồng. Các bị can đã "sản xuất" tổng cộng khoảng 350 triệu lít xăng giả để bán ra thị trường.