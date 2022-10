Vụ tranh chấp Công ty Long Vũ: Bị đơn mong tòa sớm xét xử

DN Long Vũ tại cụm công nghiệp Châu Quang, đơn vị đang có tranh chấp với DN Trung Hải về mua vốn góp.

Mòn mỏi chờ xét xử

Như Báo Đại Đoàn Kết đã phản ánh, liên quan vụ tranh chấp giữa các bên về mua bán chuyển nhượng vốn góp của Công ty TNHH Long Vũ (DN Long Vũ) có địa chỉ tại huyện Quỳ Hợp (tỉnh Nghệ An). Theo hồ sơ vụ việc, vào tháng 3/2020, DN Long Vũ làm hợp đồng chuyển nhượng toàn bộ số vốn và toàn bộ số tài sản của Công ty cho ông Hoàng Ngọc Kiệm và ông Hoàng Triệu Tấn và nhận đủ 8,5 tỷ đồng từ ông Kiệm, ông Tấn. Sau khi công chứng hợp đồng chuyển nhượng, ông Tấn, ông Kiệm nộp hồ sơ xin thay đổi nội dung giấy phép đăng ký kinh doanh, Sở Kế hoạch và Đầu tư Nghệ An đã tiếp nhận, hẹn ngày trả kết quả.

Tuy nhiên, sau đó Sở này lại có công văn tạm ngừng giải quyết với lý do có văn bản đề nghị của TAND huyện Quỳ Hợp. Nguyên nhân DN Long Vũ đang bị Công ty Cổ phần Khoáng sản và Thương mại Trung Hải Nghệ An (gọi tắt là DN Trung Hải) khởi kiện về việc tranh chấp thỏa thuận mua bán vốn góp. Lý do, trước đó vào ngày 12/3/2020, Giám đốc DN Long Vũ và Giám đốc DN Trung Hải ký biên bản thỏa thuận chuyển nhượng 100% vốn cổ phần và 100% tài sản thuộc sở hữu của DN Long Vũ cho DN Trung Hải với giá trị chuyển nhượng là 6,37 tỷ đồng, đã nhận 370 triệu đồng tiền cọc. Tuy nhiên, đến ngày 15/3/2020, Hội đồng thành viên DN Long Vũ không đồng ý việc chuyển nhượng nói trên, yêu cầu giám đốc công ty hủy bỏ biên bản ký kết. DN Long Vũ đã có văn bản gửi DN Trung Hải giải trình về vụ việc và xin hoàn trả lại tiền cọc, nhưng DN Trung Hải từ chối.

Không chấp nhận hoàn trả cọc và xin lỗi, ngày 26/5/2021, DN Trung Hải đã phát đơn khởi kiện, yêu cầu buộc DN Long Vũ tiếp tục thực hiện biên bản thỏa thuận chuyển nhượng vốn; ra quyết định áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời, tạm dừng việc thay đổi người đại diện pháp luật và việc cho chuyển nhượng vốn và tài sản với bên thứ 3. Ngày 6/8/2021 TAND huyện Quỳ Hợp ra Thông báo thụ lý số 08/2021. Tuy nhiên, đến nay đã gần 1 năm trôi qua, vụ án vẫn không được đưa ra xét xử.

Vì sao chậm xử lý?

Ông Hoàng Triệu Tấn - một trong những người mua vốn góp của DN Long Vũ cho biết, bản thân ông khi mua vốn góp DN Long Vũ, không biết họ đã có thỏa thuận mua bán với DN Trung Hải. Giờ đã bỏ 8,5 tỷ đồng mua vốn doanh nghiệp đúng pháp luật, nhưng đã hơn 2 năm rưỡi chúng tôi phải chờ đợi, mệt mỏi vì tranh chấp, không làm được việc gì, thiệt hại rất lớn. Mong rằng vụ án sớm đưa ra xét xử, đúng quy định pháp luật để chúng tôi cho công ty hoạt động, bù lỗ ngân hàng hơn 2 năm qua.

Trong khi đó, ông Hoàng Ngọc Kiệm - trú tại thị trấn Quỳ Hợp, người mua số vốn góp của DN Long Vũ bức xúc, từ ngày 6/8/2021, chúng tôi nhận được Thông báo số 808/2021 của TAND huyện Quỳ Hợp về việc bị DN Trung Hải khởi kiện. Chúng tôi đã cung cấp tất cả các tài liệu mà chúng tôi có cho phía tòa. Vậy nhưng, gần 1 năm trôi qua (quá thời hạn quy định) vẫn không xét xử mà chuyển hồ sơ vụ án lên TAND tỉnh Nghệ An vào tháng 7/2022. “Tôi rất mệt mỏi, mua đúng quy định pháp luật, nhưng vẫn bị kiện. Dù mong muốn kết thúc tranh chấp nhưng tòa lại chậm đưa ra xét xử, thiệt hại cho doanh nghiệp” - ông Kiệm cho biết.

Trao đổi với báo chí về việc chậm xét xử vụ tranh chấp này, ông Đào Văn Đạt - Chánh án TAND huyện Quỳ Hợp cho biết, đã chuyển hồ sơ vụ án lên TAND tỉnh. Theo ông Đạt, nguyên nhân vụ án được chuyển lên tòa cấp tỉnh sau thời gian dài tòa cấp huyện thụ lý, là do quá trình củng cố, xác minh hồ sơ đã xuất hiện một số tình tiết, nội dung cho thấy vụ án thuộc thẩm quyền xét xử của tòa cấp tỉnh. Trước thông tin đương sự bức xúc vì vụ án kéo dài chưa được đưa ra xét xử, ông Đạt cho biết, cũng rất thông cảm với DN nhưng cho rằng có những lý do khách quan.

Được biết, ngày 18/7/2022, TAND tỉnh Nghệ An có văn bản số 04 thông báo về việc thụ lý vụ án liên quan đến việc mua bán, chuyển nhượng cổ phần góp vốn của DN Long Vũ và DN Trung Hải và 2 ông Hoàng Ngọc Kiệm, Hoàng Triệu Tấn.

