Vụ thiếu nữ mất tích để lại lời nhắn đẫm nước mắt: Đang ở Bắc Ninh?

Ngày 28/3, trao đổi với PV Dân trí, người nhà thiếu nữ Cao Thị B. (SN 2000, trú xã Diễn Tân, huyện Diễn Châu, Nghệ An) cho biết, mấy ngày trước, B. có sử dụng số điện thoại lạ gọi về gia đình một cuộc. Tuy nhiên, sau cuộc điện thoại đó thì thuê bao này cũng không thể liên lạc được nữa.

"Cách đây mấy hôm, B. dùng một số điện thoại lạ gọi về và bảo đang ở Bắc Ninh. Cuộc gọi ngắn gọn trong mấy từ như vậy thôi, chúng tôi chưa kịp hỏi gì, rồi B. tắt máy. Cũng từ đó, chúng tôi không thể liên lạc được với B. nữa", gia đình B. cho biết.

Cao Thị B. được cho là mất tích đã hơn một tuần qua (Ảnh: MXH).

Trong khi đó, trao đổi với phóng viên, lãnh đạo Công an huyện Diễn Châu, cho biết, sau khi nhận được tin báo, Công an huyện phối hợp với Công an xã và gia đình đã vào cuộc điều tra, truy tìm tung tích nạn nhân, tuy nhiên đến thời điểm này vẫn chưa có thông tin gì về thiếu nữ B.

Như Dân trí đã đưa tin, ngày 20/3, sau khi dọn đồ rời khỏi nhà, thiếu nữ Cao Thị B. đi xe máy đến gửi tại tầng hầm chung cư Mường Thanh ở thị trấn Diễn Châu. B. để lại một lá thư cùng xe máy rồi mất tích từ đó.

Bức thư gửi mẹ của Cao Thị B. có nội dung: "Mẹ à, khi nào mẹ đọc được bức thư này thì con không còn trên đời này nữa, bệnh tình con biết phải làm thế nào, con không muốn làm gánh nặng của mẹ, con sẽ ra đi. Con xin lỗi vì không thể nói lời tạm biệt với mẹ... Mẹ phải cố gắng sống thật tốt thì con đi sẽ yên tâm đi hơn...".

Trong thư, B. còn nói có để lại thẻ ATM cùng mật khẩu, dặn mẹ lấy tiền tiêu xài.

Qua thư, B. cho biết, bệnh tình của mình phải ra Hà Nội điều trị lâu dài nhưng vì biết mẹ đi làm vất vả, không có số tiền lớn để chữa trị cho mình nên B. quyết định ra đi.

Tác giả: Nguyễn Duy

Nguồn tin: Báo Dân trí