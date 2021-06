Vụ thảm án ở Thái Bình: Đám tang vội của 3 nạn nhân khiến nhiều người xót xa

Sáng 28/6, thông tin từ Công an tỉnh Thái Bình, nguyên nhân dẫn đến vụ con rể giết bố mẹ vợ và vợ có thể xuất phát từ mâu thuẫn tình cảm vợ chồng. Qua điều tra công an xác định vào sáng nay (28/6), Đào Văn Thịnh (SN 1979, trú tại thôn Bái Trang, xã Quỳnh Hoa, huyện Quỳnh Phụ) đến nhà bố mẹ vợ là ông Đào Đình Cửu (SN 1946), bà Vũ Thị Mộc (SN 1946, trú thôn Bái Trang, xã Quỳnh Hoa) để nói chuyện. Trong lúc nói chuyện xảy ra mâu thuẫn xô xát, Thịnh đã dùng dao chém vào người bố mẹ vợ và vợ là chị Đào Thị Sim (sinh năm 1978), làm các nạn nhân tử vong tại chỗ. Ngay sau khi giết người, Thịnh đã đến Công an xã Quỳnh Hoa đầu thú