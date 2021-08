Vụ tài xế taxi vùng cửa bỏ chạy rồi gục chết trên đường: Đặc điểm nhận dạng hung thủ gây án

Cơ quan công an điều tra hiện trường vụ án.

Ngày 20/8, Công an huyện Anh Sơn (Nghệ An) đang tiếp tục phối hợp với lực lượng chức năng tỉnh truy bắt hung thủ gây ra vụ giết tài xế taxi trên địa bàn xã Cẩm Sơn chiều 1 ngày trước.

Sau khi nhận được tin báo, Công an huyện Anh Sơn đã lập tức có mặt tại hiện trường để lấy lời khai nhân chứng, điều tra vụ án, truy bắt hung thủ vụ việc này.

Hiện trường vụ án là đường quốc lộ 7B, thuộc địa bàn thôn Cẩm Hòa (xã Cẩm Sơn, Anh Sơn, Nghệ An).

Chiếc xe taxi của nam tài xế đâm vào một bên mép đường.

Qua lời khai của nhân chứng, công an huyện Anh Sơn xác định đối tượng nghi vấn có đặc điểm sau: đối tượng nam, dáng người mập, cao khoảng 1,6m. Thời điểm gây án, đối tượng mặc quần bò xanh, áo phông trắng. Sau khi gây án xong, đối tượng bỏ chạy bộ, có khả năng có nhiều thương tích và vết máu trên người và quần áo.

"Công an huyện Anh Sơn thông báo để toàn thể nhân dân trên địa bàn được biết, nếu ai có thông tin liên quan đến đối tượng có đặc điểm nghi vấn xin cung cấp cho Công an huyện Anh Sơn, qua số điện thoại Thượng tá Nguyễn Hồng Tuyến - Thủ Trưởng Cơ quan CSĐT Công an huyện Anh Sơn, điện thoại 0915.90.9595", thông báo của Công an huyện Anh Sơn về việc truy bắt hung thủ gây án.

Nam tài xế bỏ chạy và gục chết cách chiếc xe khoảng 30m.

Trao đổi với PV vào sáng 20/8, ông Hoàng Mạnh Hùng - Chủ tịch UBND xã Cẩm Sơn cho biết, sau khi xảy ra vụ án, cơ quan chức năng đã phong tỏa hiện trường, khám nghiệm tử thi, điều tra vụ việc.

"Hiện Công an vẫn đang truy bắt hung thủ gây ra vụ việc này. Đêm qua đến 22h đêm , cơ quan công an vẫn đang tiếp tục triển khai lực lượng truy bắt hung thủ", ông Hùng nói và cho biết, hiện trường vụ án gần đồi núi và giáp ranh với địa bàn xã khác. Khả năng hung thủ đã bỏ trốn sang xã khác là rất cao.

Trước đó như đã đưa tin, chiều 19/8, nam tài xế tên Tài (trú xã Phúc Sơn) chạy xe taxi mang BKS: 37A-50653 của hãng Lạc Hồng chở khách đi theo hướng thị trấn Cây Chanh đi xã Cẩm Sơn.

Khi đi đến thôn Cẩm Hòa (xã Cẩm Sơn), anh Tài bất ngờ bị hành khách đi trên xe dùng hung khí tấn công vào người. Bị tấn công, nam tài xế vùng cửa bỏ chạy ra nhưng gục chết trên đường, cách chiếc xe khoảng 30m. Sau khi gây án, hung thủ đã bỏ trốn khỏi hiện trường.

Tác giả: Ngọc Tú

Nguồn tin: Doanh nghiệp & Tiếp thị