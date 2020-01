Vụ nổ súng kinh hoàng, 2 người chết ở Lạng Sơn: Hung thủ là chồng cũ của nạn nhân?

Your browser does not support the video tag.

(Video nổ súng kinh hoàng ở Lạng Sơn)

Sáng ngày 14/1, trả lời báo VTC News, ông Nguyễn Duy Anh, Chủ tịch UBND huyện Cao Lộc (Lạng Sơn) cho biết, vụ nổ súng xảy ra vào khoảng 21h30 ngày 13/1, tại ngã ba Pò Hà (xã Phú Xá, huyện Cao Lộc) làm 2 người chết, 3 người bị thương nặng.

Vào thời điểm trên, một người đàn ông (trú tại xã Phú Xá, huyện Cao Lộc) dùng súng nghi là AK 47 nã đạn vào xưởng xe T.H do chị N.T.T làm chủ. Vụ nổ súng khiến cháu gái chị T. (SN 2008) trúng đạn tử vong tại chỗ. Sau đó, người đàn ông gây án đã tiếp tục cầm súng sang nhà anh trai chị T. (ở sát bên cạnh) nổ súng làm người này thiệt mạng.

Hiện trường vụ nổ súng kinh hoàng ở Lạng Sơn. Ảnh: Tổ Quốc

Vụ nổ súng cũng khiến chị T. và 2 người khác bị trúng đạn, được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện Đa khoa tỉnh Lạng Sơn.

Theo ông Anh, sau khi gây án, hung thủ bỏ trốn vào rừng. Hung thủ được xác định là chồng cũ của chị T., nguyên nhân vụ việc có thể do mâu thuẫn tình cảm.

Tác giả: Hoàng Yên

Nguồn tin: Báo Đời sống & Pháp luật