Vụ nam thanh niên bị chặn đường đổ xăng đốt: Mối nợ 2,5 triệu đồng và mâu thuẫn đồng nghiệp cũ?

Ngày 8/7, Công an TP. Vinh (Nghệ An) vẫn đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc anh Phạm Ngọc S. (SN 1994, trú xã Hưng Lộc, TP. Vinh) bị đổ xăng châm lửa đốt vào chiều 2 ngày trước trên địa bàn xã Hưng Đông (TP. Vinh).

Đến thời điểm hiện tại, nạn nhân S. vẫn đang được điều trị tại Bệnh viện Bỏng Quốc gia, với nhiều vết thương từ đầu đến chân, tỷ lệ bỏng 80%.

Chị Trần Thị Vân H. (vợ nạn nhân) cho rằng, nguyên nhân khiến chồng chị bị thanh niên kia đổ xăng đốt ngoài chuyện nợ nần tiền bạc còn vì mâu thuẫn công việc.

Chị H. trình bày, chiều 6/7, khi đang ở nhà chăm con nhỏ thì chị nhận được tin báo của đồng nghiệp về việc anh S. bị một người bạn, trước đó là đồng nghiệp cũ đổ xăng châm lửa đốt và đang điều trị ở Bệnh viện Hữu nghị đa khoa tỉnh Nghệ An.

Đến bệnh viện, chị H. thấy có nhiều bạn làm cùng với anh S. Những người này kể lại rằng, họ chứng kiến vụ việc và cho biết, kẻ hãm hại anh S. là nam thanh niên trú phường Đông Vĩnh, đồng nghiệp cũ của S.

Theo những người đồng nghiệp anh S., trước đây S. và nam thanh niên kia làm cùng công ty chuyển phát nhanh và làm cùng một cung đường giao nhận hàng. Anh S. có vay của nam thanh niên số tiền 2,5 triệu đồng, do chưa có nên anh S. chưa trả.

Mới đây vào cuối tháng 5/2020, trong lúc đi làm thì thanh niên đó có nhận hàng của một người dân để giao ngoài công ty. Sau lần này, công ty phát hiện sự việc nên người này bị đuổi việc. Cho rằng mình bị phát hiện và đuổi việc là do anh S. nên anh này cay cú và tìm cách trả thù.

Chiều 6/7, nam thanh niên cùng 1 người khác đến khu vực công ty nơi S. đang làm việc để chặn đường nói chuyện, lao vào đánh đập S.

Phát hiện sự việc, mọi người đến căn ngăn thì anh này dừng tay lại. Trong lúc S. quay người lấy xe máy để về thì từ đằng sau, nam thanh niên đổ chai xăng khoảng 1,5 lít lên người anh S. rồi châm lửa đốt. Đối tượng này và người đi cùng bỏ chạy khỏi hiện trường.

Anh S. được mọi người đưa đi cấp cứu và chuyển ra Hà Nội vì bị bỏng quá nặng.

Trao đổi với PV, lãnh đạo Công an xã Hưng Đông cho biết, sự việc xảy ra trên địa bàn xã này và hiện đang được công an xã, Công an TP. Vinh điều tra làm rõ vụ việc.

Tác giả: Ngọc Tú

Nguồn tin: Báo Tổ quốc