Vụ khuất tất trong công tác đấu thầu ở Sở TN&MT Nghệ An: Vì sao có sự tăng, giảm về nguồn vốn thực hiện dự án?

Chính vì vậy mới có câu chuyện thắc mắc về quá trình đấu thầu tại 03 dự án xử lý điểm tồn lưu thuốc bảo vệ thực vật (BVTV) tại 03 xã trên địa bàn huyện Yên Thành mà dư luận quan tâm suốt thời gian qua.

Như Diễn đàn Doanh nghiệp đã thông tin ở 04 bài viết trước đó phản ánh về quá trình đấu thầu tại 03 gói thầu thực hiện dự án xử lý tồn lưu thuốc BVTV tại xóm Đông Xuân, xã Hồng Thành; xóm Thọ Vĩnh, xã Nhân Thành; xóm Hồng Kỳ - Vũ Kỳ xã Đồng Thành thuộc huyện Yên Thành.

Theo đó, trong bài viết “Nghệ An: Nhiều khuất tất trong các gói thầu tại Sở TN&MT cần làm rõ” đăng ngày 26/5/2021, chúng tôi có đề cập tới vấn đề về việc điều chỉnh dự án theo hướng tăng kinh phí thực hiện.

Cụ thể là vì sao nguồn kinh phí dự toán đưa ra để lựa chọn nhà thầu bỏ giá trúng thầu lại tăng ở 03 gói thầu dự án xử lý tồn lưu thuốc BVTV ở 03 điểm của 03 xã thuộc huyện Yên Thành, Nghệ An?.

Sau khi Diễn đàn Doanh nghiệp đăng tải bài viết nói trên, vào ngày 27/5/2021, ông Thái Văn Nông – Phó giám đốc Sở TN&MT Nghệ An đã ký văn bản số 2914 gửi UBND tỉnh Nghệ An, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở Thông tin và Truyền thông để báo cáo về nội dung nhiều nội dung xung quanh quy trình, thủ tục pháp lý… thực hiện 03 gói thầu xử lý tồn lưu thuốc BVTV trên địa bàn 03 xã của huyện Yên Thành trong có đề cập tới sự tăng, giảm nguồn kinh phí thực hiện dự án.

Dư luận thắc mắc vì sao có "độ vênh" của nguồn vốn thực hiện dự án tại gói thầu xử lý điểm tồn lưu thuốc BVTV trên địa bàn 03 xã thuộc huyện Yên Thành? (ảnh trái một phần Quyết định 165/QĐ-UBND ngày 16/01/2020 của UBDND tỉnh Nghệ An về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án xử lý tồn lưu thuốc BVTV tại xóm Đông Xuân, xã Hồng Thành; ảnh phải một phần Quyết định 3496/QĐ-UBND ngày 07/10/2020 của UBND tỉnh Nghệ An về việc điều chỉnh một số nội dung dự án xử lý tồn lưu thuốc BVTV tại xóm Đông Xuân, xã Hồng Thành)



Tại văn bản số 2914, Sở TN&MT tỉnh Nghệ An cũng khẳng định việc điều chỉnh dự án theo hướng tăng kinh phí thực hiện mà Diễn đàn Doanh nghiệp phản ánh là không có cơ sở.

Trước tiên, chúng tôi xin cảm ơn Sở TN&MT Nghệ An đã quan tâm, theo dõi và phản hồi những thông tin mà Diễn đàn Doanh nghiệp đã đăng tải, phản ánh trong bài viết nói trên.

Và, để rộng đường dư luận, chúng tôi xin nói lại về việc trong bài viết có nêu vấn đề vì sao vào ngày 31/3/2020, ông Võ Duy Việt – Giám đốc Sở TN&MT Nghệ An đã ký liên tiếp 03 Quyết định phê duyệt kết quả trúng thầu cho Công ty Cổ phần Thương mại xây dựng Quốc tế Hoàng Long thì vào ngày 07/10/2020, ông Hoàng Nghĩa Hiếu – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An lại ký 03 Quyết định về việc điều chỉnh một số nội dung của 03 dự án nêu trên.

Ở góc độ này, chúng tôi khẳng định là vấn đề nêu vì sao có việc điều chỉnh một số nội dung dự án theo chiều hướng tăng là có cơ sở theo các Quyết định 163, 164,165 được ông Hoàng Nghĩa Hiếu – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An ký trong ngày 16/01/2020 về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu 03 dự án xử lý tồn lưu thuốc BVTV trên địa bàn huyện Yên Thành.

Cụ thể, tại gói thầu số 01 xử lý ô nhiễm môi trường, hạng mục phụ trợ và chi phí chung (Quyết định 163) tại điểm xóm Hồng Kỳ - Vũ Kỳ xã Đồng Thành có đưa ra mức khái toán 11.350,159 triệu đồng; tại xóm Thọ Vĩnh, xã Nhân Thành (Quyết định 164) có đưa ra mức khái toán cho gói thầu số 01 là 8.155,484 triệu đồng; tại xóm Đông Xuân, xã Hồng Thành (Quyết định 165) mức khái toán cho gói thầu số 01 là 7.872,178 triệu đồng.

Đây là khái toán về gói xử lý ô nhiễm môi trường, hạng mục phụ trợ và chi phí chung để chủ đầu tư (Sở TN&MT) làm cơ sở thực hiện lựa chọn nhà thầu mà sau này Công ty Cổ phần Thương mại xây dựng Quốc tế Hoàng Long có địa chỉ tại tầng 3, tòa nhà VG Building, số 235 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội đều trúng thầu cả 03 gói thầu dự án.

Tại gói thầu điểm xóm Đông Xuân, xã Hồng Thành mức khái toán để đưa ra lựa chọn nhà thầu (gói thầu số 01) theo Quyết định 165 là 7.872,178 triệu đồng, kết quả phê duyệt lựa chọn nhà thầu (ngày 31/3/2020) là 7.852.184.877 đồng và theo Quyết định 3946 (Quyết định điều chỉnh một số nội dung, quy mô dự án…) ngày 07/10/2020 do ông Hoàng Nghĩa Hiếu – Phó Chủ tịch UBND tỉnh ký thì tổng nguồn kinh phí thực hiện là 8.257.910.000 đồng.

Chính vì vậy, ở vấn đề này, chúng tôi chỉ đặt câu hỏi vì sao có độ “vênh” của số tiền để thực hiện dự án sau điều chỉnh chứ không nêu cụ thể về số tiền chênh lệch ở tất cả 09 gói thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu tại Quyết định 165 ngày 16/01/2020 của UBND tỉnh Nghệ An.

Vì sao trong quá trình thi công, giải phóng mặt bằng tại điểm tồn lưu thuốc BVTV tại xóm Hồng Kỳ - Vũ Kỳ, xã Đồng Thành lại xảy ra vụ tai nạn chết người đến nay vẫn chưa được làm rõ? (ảnh chụp ngày 25/11/2020)

Và, còn nhiều vấn đề xung quanh bài viết nói trên, chúng tôi cũng chưa được Sở TN&MT làm rõ theo văn bản 2914 ngày 27/5/2021 cũng như từ các bài viết “Nghệ An: Bất an từ xử lý tồn lưu thuốc bảo vệ thực vật”; “Vụ khuất tất trong công tác đấu thầu ở Sở TN&MT Nghệ An: Chủ đầu tư có “cố chịu đấm ăn xôi”?”; “Tỉnh Nghệ An nói gì về vụ khuất tất trong công tác đấu thầu ở Sở TNMT?” tiếp đó.

Sáng 03/6/2021, phóng viên đã làm việc trực tiếp với ông Đinh Sỹ Khánh Vinh – Phó Chi cục trưởng Chi cục Bảo vệ môi trường tỉnh Nghệ An đề nghị được cung cấp, làm rõ vụ tai nạn chết người trong quá trình tháo dỡ, giải phóng mặt bằng điểm xử lý tồn lưu thuốc BVTV tại xóm Hồng Kỳ - Vũ Kỳ, xã Đồng Thành, huyện Yên Thành hồi đầu năm 2021 và các văn bản liên quan nhưng đến nay vẫn chưa được hồi âm.

Diễn đàn Doanh nghiệp sẽ tiếp tục thông tin.

