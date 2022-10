Vụ giẫm đạp đêm Halloween ở Hàn Quốc: Có người Việt thiệt mạng, bị thương

Lực lượng cứu hộ và cảnh sát túc trực tại hiện trường sự việc tối 29-10 - Ảnh: REUTERS

Cảnh sát Hàn Quốc cung cấp thông tin ban đầu về công dân Việt Nam thiệt mạng trong vụ việc có tên là T, sinh năm 2001 và cho biết thêm cơ quan cảnh sát đang tiến hành các biện pháp xác nhận và khẳng định nhân thân chi tiết của nạn nhân.

Tham tán Công sứ Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc Nguyễn Việt Anh đã đại diện cho Đại sứ quán tới các bệnh viện có thông tin công dân Việt Nam bị thương và thiệt mạng để thăm hỏi và trực tiếp xác minh thông tin.

Theo TTXVN, ngay sau khi nhận được thông tin từ Cảnh sát Quốc gia Hàn Quốc, Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc đã làm việc với các cơ quan chức năng nước sở tại, yêu cầu phía Hàn Quốc khẩn trương điều tra nguyên nhân vụ việc, triển khai các biện pháp bảo hộ công dân cần thiết, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của công dân Việt Nam.

Bệnh viện Hàn Quốc cho biết một số công dân Việt Nam bị thương nhẹ trong vụ việc có tình trạng sức khỏe ổn định và đã xuất viện.

Cục Lãnh sự, Bộ Ngoại giao cũng đang phối hợp với các cơ quan chức năng trong nước để xác minh nhân thân công dân và xử lý các vấn đề hậu sự.

Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc đã cử cán bộ trực tiếp tới hiện trường, khẩn trương làm việc với cơ quan chức năng Hàn Quốc ngay sau vụ giẫm đạp kinh hoàng nêu trên.

Theo Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc, tối 29-10 (giờ địa phương) đã xảy ra vụ tai nạn nghiêm trọng tại Itaewon, Seoul, khiến ít nhất 151 người thiệt mạng và nhiều người khác bị thương.

Ngay sau khi nhận được thông tin, đại sứ quán đã chủ động, khẩn trương làm việc với các cơ quan chức năng sở tại, cử cán bộ trực tiếp tới hiện trường, liên hệ với các đầu mối cộng đồng người Việt Nam để nắm tình hình, tìm hiểu thông tin, khả năng có công dân Việt Nam gặp nạn trong vụ việc.

Your browser does not support the video tag.

Trong khi đó, Hãng tin Yonhap của Hàn Quốc dẫn lời ông Choi Seong Beom - người đứng đầu lực lượng cứu hỏa cứu nạn khu vực Yongsan (bao gồm Itaewon) - cho biết có 19 người nước ngoài thiệt mạng sau thảm kịch, trong đó có công dân các nước Iran, Uzbekistan, Trung Quốc và Na Uy. Đại sứ quán Trung Quốc tại Hàn Quốc trước đó cho biết có một công dân nước này gặp nạn.

Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc sẽ tiếp tục theo dõi sát vụ việc, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng trong nước và sở tại, sẵn sàng triển khai các biện pháp bảo hộ công dân trong trường hợp cần thiết.

Công dân Việt Nam trong trường hợp cần trợ giúp có thể liên hệ với Tổng đài Bảo hộ công dân, Bộ Ngoại giao: (+84) 981.84.84.84 hoặc qua đường dây nóng (+82) 10.6315.6618 của Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc.

Ước tính khoảng 100.000 người đã đổ về khu phố Itaewon tối 29-10 để tham dự lễ hội Halloween.

Theo lời một số nhân chứng, khu vực này vốn đã luôn tấp nập nay lại càng đông hơn. Thảm kịch xảy ra khi những người đến vui chơi bắt đầu chen lấn rồi giẫm lên nhau trong một con hẻm hẹp và dốc gần khách sạn Hamilton.

Tác giả: Duy Linh