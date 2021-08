Vụ "giải cứu" 17 con hổ nuôi nhốt trái phép: 8 con bất ngờ... chết

Công an cho biết, đến thời điểm này có 8 cá thể hổ trong vụ 17 con hổ được nuôi nhốt trái phép bị chết.

Trao đổi với PV Dân trí sáng 6/8, Thượng tá Trần Phúc Thịnh - Trưởng Phòng Cảnh sát môi trường, Công an tỉnh Nghệ An xác nhận thông tin trên.

"Đã có 8/17 con hổ bị chết chưa rõ nguyên nhân. Hiện số hổ chết này đang được cấp đông để phục vụ công tác điều tra theo quy định của pháp luật", Thượng tá Thịnh cho biết.

Như Dân trí đã thông tin, trước đó vào rạng sáng ngày 4/8, Phòng Cảnh sát môi trường Công an tỉnh Nghệ An cùng các lực lượng chức năng liên quan phát hiện, thu giữ 17 cá thể hổ được nuôi nhốt trái phép trong nhà hai hộ dân tại xã Đô Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An.

Cụ thể, công an ập vào kiểm tra cơ sở nuôi nhốt động vật hoang dã trái phép của vợ chồng Nguyễn Văn H. (SN 1982) và Hồ Thị T. (SN 1990), ở xã Đô Thành, huyện Yên Thành, thu giữ 14 cá thể hổ Đông Dương trưởng thành.

Hổ nuôi nhốt trái phép tại xã Đô Thành.

Tiếp tục ập vào nhà bà Nguyễn Thị Đ. (SN 1971, trú ở xã Đô Thành, Yên Thành), công an bắt quả tang gia đình này đang nuôi nhốt 3 cá thể hổ Đông Dương.

Bước đầu, các đối tượng khai nhận đã mua những cá thể hổ này từ Lào khi còn nhỏ, đưa về nuôi, chăm sóc trong nhà. Thời điểm bị bắt giữ, các cá thể hổ có trọng lượng trung bình từ 200-260 kg mỗi con.

Sau khi hoàn tất các thủ tục, cơ quan công an đã sử dụng thuốc gây mê để vận chuyển hổ đến Khu sinh thái Mường Thanh Diễn Lâm, huyện Diễn Châu (Nghệ An) để gửi chăm sóc trong thời gian phục vụ công tác điều tra.

Tác giả: Nguyễn Duy

Nguồn tin: Báo Dân trí