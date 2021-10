Vụ dầu Diesel làm xe tiền tỷ hư hỏng nặng ở Nghệ An: Chất lượng đạt tiêu chuẩn, có thể do nguyên nhân khác

Ngày 16/10, Tạp chí Doanh nghiệp Việt Nam đăng bài viết “Nghệ An bán dầu Diesel bẩn, lẫn nước lã…các xe tiền tỉ hư hỏng nặng, quản lý thị trường làm gì?". Cùng ngày, Sở Khoa học và Công Nghệ Nghệ An đã thành lập Đoàn liên ngành giao cho ông Nguyễn Mạnh Hà, Chánh thanh tra Sở chủ trì phối hợp với Cục quản lý thị trường Nghệ An và Uỷ ban TP Vinh đã kiểm tra thực tế, lấy 2 mẫu dầu Diesel 0,005S tại Cửa hàng xăng dầu Bắc Ga Vinh gửi đi thử nghiệm chất lượng.

Đoàn liên ngành trực tiếp đến cửa hàng xăng dầu Bắc Ga Vinh lấy mẫu kiểm tra chất lượng.

Sáng 26/10, ông Nguyễn Mạnh Hà, Chánh thanh tra Sở Khoa học và Công Nghệ Nghệ An cho biết, 2 mẫu dầu Diesel 0,005S mà Đoàn liên ngành lấy tại cửa hàng xăng dầu Bắc Ga Vinh đều nằm trong ngưỡng cho phép về tiêu chuẩn đo lường chất lượng.

Cụ thể, phiếu kết quả thử nghiệm số 1098.1- K5/5029/KT2-HC2 và số 1098.2- K5/5029/KT2-HC2 ngày 20/10/2021 của Trung tâm Kỹ thuật tiêu chuẩn Đo lường chất lượng 2, thuộc Tổng Cục Đo lường chất lượng kết luận, cả 2 mẫu dầu Diesel 0,005S đều có các chỉ tiêu chất lượng được thử nghiệm phù hợp QCVN 1: 2015/BKHCN Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về xăng, nhiên liệu Diesel và nhiên liệu sinh học.

Cả2 mẫu dầu Diesel 0,005S mà Đoàn liên ngành lấy tại cửa hàng xăng dầu Bắc Ga Vinh có kết quả nằm trong ngưỡng cho phép về tiêu chuẩn đo lường chất lượng.

Phóng viên đặt câu hỏi, tại sao thời điểm lấy 2 mẫu dầu Diesel 0,005S tại cột số 1 và số 5 ở cửa hàng xăng dầu Bắc Ga Vinh thì cột số 5 nhìn bằng mắt thường có màu đục, sánh vàng nhưng kết quả vẫn nằm trong ngưỡng cho phép về tiêu chuẩn đo lường chất lượng? Lý giải về vấn đề này, ông Hà cho rằng, dầu Diesel có màu sắc khác lạ có thể nguyên nhân do đường ống công nghệ sử dụng lâu ngày. Đồng thời, ông Hà cũng yêu cầu Cửa hàng xăng dầu Bắc Ga Vinh nên xem xét kiểm tra.

Liên quan tới vấn đề này, bà Đậu Thị Gái, Giám đốc Công ty Cổ phần XD và TM Tổng hợp Kinh Đô - cũng chính là chủ cửa hàng xăng dầu Bắc Ga Vinh cho biết, sau khi sự việc xảy ra vì uy tín, trách nhiệm, mặc dù chưa có kết quả kiểm định chất lượng nhưng phía doanh nghiệp cũng đã trực tiếp gặp gỡ, trao đổi, chia sẻ và hỗ trợ khách hàng.

"Để làm rõ thêm nguyên nhân dầu Diesel đổi màu, thời gian tới, công ty sẽ mời các chuyên gia, kỹ thuật viên xăng dầu vào kiểm tra đường ống công nghệ", bà Gái chia sẻ.

Anh Nguyễn Bá Đức, Phó giám đốc Công ty TNHH TM và XD Nam Quân (người mua dầu Diesel) cho biết, sau khi đổ dầu Diesel tại cửa hàng xăng dầu Bắc Ga Vinh xe có hiện tượng rung mạnh, máy kêu bình bịch và gara thông báo xe bị hỏng 2 kim phun số 2 và 4, nguyên nhân từ xăng dầu tác động gây hỏng xe. Tuy nhiên, theo kết quả của cơ quan chức năng, cả 2 mẫu dầu Diesel lấy tại cửa hàng ngày 16/10 đi thử nghiệm đều đạt chất lượng nên chúng tôi không thể có ý kiến khác. Hiện phía cửa hàng xăng dầu Bắc Ga Vinh đã gặp gỡ chia sẻ với khách hàng và chúng tôi cảm thấy rất hài lòng về điều đó.

