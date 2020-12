Vụ 'Đa cấp Liên Kết Việt': Các bị hại đồng loạt đề nghị xử nghiêm Lê Xuân Giang

Lê Xuân Giang cùng các đồng phạm tại tòa.

Sáng 21/12, TAND TP Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" xảy ra tại Công ty cổ phần liên kết sản xuất thương mại Việt Nam (Công ty Liên Kết Việt).

Theo đó, có 7 bị cáo thuộc Công ty Liên Kết Việt bị TAND TP Hà Nội đưa ra xét xử gồm: Lê Xuân Giang (49 tuổi, Chủ tịch HĐQT), Lê Văn Tú (35 tuổi, Tổng giám đốc), Nguyễn Thị Thủy (50 tuổi, Phó tổng giám đốc), Lê Thanh Sơn (32 tuổi), Trịnh Xuân Sáng (45 tuổi), Vũ Thị Hồng Dung (46 tuổi) và Nguyễn Xuân Trường (53 tuổi, đều là thành viên nhóm phát triển thị trường). Các bị cáo cùng bị xét xử về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo quy định tại Điều 139, khoản 4 - Bộ luật Hình sự năm 1999.

An ninh được thắt chặt.

Ngay từ sáng sớm đã có hàng trăm bị hại có mặt tại trụ sở TAND TP Hà Nội (quận Cầu Giấy). Công tác an ninh và kiểm tra phòng ngừa Covid-19 được lực lượng chức năng thắt chặt. Người tham gia phiên toà được kiểm tra an ninh kỹ càng và đo nhiệt độ, xịt dung dịch sát khuẩn. Do số lượng bị hại lớn người TAND TP Hà Nội phải dựng màn hình bày bàn ghế ra hành lang phiên toà để bị hại theo dõi.

Hàng trăm bị hại đã có mặt tại phiên tòa sáng nay.

Theo ghi nhận của phóng viên Đại Đoàn Kết Online, có hàng chục bị hại đã viết đơn xin vắng mặt do điều kiện không thể tham dự hết phiên tòa, đồng thời đề nghị TAND TP Hà Nội xét xử nghiêm “trùm” đa cấp Lê Xuân Giang và các đồng phạm.

Có hàng chục lá đơn của các bị hại được viết ngay tại sảnh TAND TP Hà Nội.

Bà Thục (76 tuổi, quê Nghệ An – một trong những bị hại tại Công ty Liên Kết Việt) cho biết: “ Tôi nghe lời một người bạn rủ đến tham gia vào Công ty Liên Kết Việt, sau khi đến nộp cho công ty này 3 mã (mỗi người sau khi nộp tiền sẽ được Liên Kết Việt cấp một mã số - PV), mỗi mã 8,5 triệu đồng với lời hứa hẹn hàng ngày sẽ được nhận tiền lãi, sau khi đã nộp tiền, chưa lấy được hợp đồng và cũng chưa nhận được một đồng tiền lãi nào thì người của công ty này bị bắt, chỉ cầm được phiếu thu tiền của công ty, hôm nay đến tham dự phiên tòa nhưng cũng chưa biết như thế nào”.

Theo cáo trạng, Lê Xuân Giang lợi dụng việc Công ty Liên Kết Việt được cấp giấy phép kinh doanh hàng đa cấp đã cùng các đối tượng Tú, Thủy, Sáng, Dung, Sơn, và Trường dùng thủ đoạn gian dối, tạo dựng và cung cấp thông tin sai lệch khiến các nhà đầu tư tin Công ty Liên Kết Việt là công ty của Bộ Quốc phòng để tạo lòng tin với các bị hại.

Cụ thể, nhóm này đã giới thiệu với nhiều người, Công ty Liên Kết Việt là công ty con của Công ty BQP thuộc Bộ Quốc phòng. Lê Xuân Giang và các lãnh đạo của Công ty là cán bộ của Bộ Quốc phòng. Các sản phẩm kinh doanh (chủ yếu là máy làm sạch, máy chăm sóc sức khỏe và thực phẩm chức năng...) là sản phẩm liên doanh, liên kết sản xuất với các doanh nghiệp, cơ quan uy tín của Bộ Quốc phòng, đã được thử nghiệm, đưa vào sử dụng tại các Bệnh viện Trung ương.

Để tạo thêm niềm tin cho các nhà đầu tư, các bị cáo thuê người làm giả bằng khen của Thủ tướng và triển khai 15 chương trình khuyến mại kích cầu, đưa ra những khoản khuyến mại lớn như nộp 7 triệu đồng sẽ được thưởng hơn 400 triệu. Hoặc nhà đầu tư vận động được nhiều người tham gia kinh doanh đa cấp sẽ được thưởng ôtô trị giá một tỷ đồng, hoặc căn nhà trị giá 1,8 tỷ đồng ...

Với những chiêu trò, thủ đoạn trên, sau một năm hoạt động, đến tháng 11/2015, Lê Xuân Giang và đồng phạm đã mở rộng mạng lưới phát triển được 34 chi nhánh, văn phòng đại diện, đại lý tại 27 tỉnh, thành, lôi kéo được hơn 68.000 người tại 49 tỉnh, thành phố tham gia vào hệ thống kinh doanh đa cấp. Tổng cộng, các bị cáo đã lừa đảo chiếm đoạt tổng số tiền hơn 1.121 tỷ đồng và phải chịu trách nhiệm hình sự đối với số tiền trên.

Tác giả: Xuân Ngọc

Nguồn tin: Báo Đại Đoàn Kết