Vụ chuyến bay giải cứu: Bắt thêm một giám đốc về tội đưa hối lộ

Ngày 28/10, Trung tướng Tô Ân Xô, Chánh văn phòng Bộ Công an, cho biết Cơ quan An ninh điều tra đã ra Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam, Lệnh khám xét chỗ ở, nơi làm việc đối với ông Trần Hồng Hà Giám đốc Công ty TNHH cung ứng nhân lực và thương mại Quốc tế Sao Việt về tội "Đưa hối lộ" quy định tại Điều 364 Bộ luật Hình sự.

Theo Trung tướng Tô Ân Xô, ông Hà bị khởi tố do có liên quan đến vụ án "Đưa hối lộ, nhận hối lộ, lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ và lừa đảo chiếm đoạt tài sản" xảy ra tại Cục Lãnh sự (Bộ Ngoại giao), Hà Nội và các tỉnh, thành.

Sau khi Viện Kiểm sát nhân dân tối cao phê chuẩn, Cơ quan An ninh điều tra đã thực hiện tống đạt các quyết định tố tụng nêu trên.

Bị can Trần Hồng Hà

Liên quan đến vụ án, ngày hôm qua, Cơ quan An ninh điều tra cũng khởi tố, bắt tạm giam ông Tào Đức Hiệp (cựu giám đốc Công ty TNHH du lịch dịch vụ công đoàn Đường sắt Việt Nam) về tội "Đưa hối lộ" và bà Lê Thị Ngọc Anh, chuyên viên Phòng nhà khách, Vụ Lễ tân, Ban đối ngoại trung ương, về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Quá trình điều tra vụ án từ cuối tháng 1/2022 đến nay, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã khởi tố, bắt tạm giam hơn 20 bị can, trong đó người có chức vụ cao nhất là ông Tô Anh Dũng, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao và ông Nguyễn Quang Linh Trợ lý Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ.

Đáng chú ý, cách đây ít ngày, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã có văn bản yêu cầu một số địa phương rà soát, kiểm tra và cung cấp tiếp thông tin, tài liệu đối với việc lựa chọn khách sạn, resort là địa điểm cách ly; việc xin chủ trương cách ly; việc tổ chức chuyến bay đưa công dân về cách ly để phục vụ cho điều tra vụ án liên quan chuyến bay giải cứu.

Bộ Công an cũng yêu cầu cung cấp thông tin hồ sơ của doanh nghiệp báo cáo xin tổ chức chuyến bay sau khi được tổ 5 Bộ cấp phép thực hiện chuyến bay; Việc giám sát, kiểm tra hoạt động cách ly tại khách sạn, những đơn vị tham gia, cung cấp danh sách đoàn giám sát, kiểm tra hoạt động cách ly và kết quả kèm theo;

Trong thời điểm dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, Quảng Nam là một trong những địa phương tiếp nhận số lượng lớn công dân nước ngoài về nước cách ly, khoảng hơn 30 nghìn người qua các đợt.

Tương tự như Quảng Nam, Thanh Hoá cũng là địa phương được Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đề nghị cung cấp thông tin, tài liệu liên quan đến việc tổ chức thực hiện các chuyến bay đưa công dân Việt Nam về nước cách ly trên địa bàn tỉnh. Hiện Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá - Đầu Thanh Tùng đã chỉ đạo, giao các Sở, ngành, đơn vị liên quan khẩn trương rà soát, tổng hợp, cung cấp toàn bộ thông tin, tài liệu theo yêu cầu của cơ quan điều tra.

