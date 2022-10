Vụ biến trụ sở công ty thành nhà hàng ở Nghệ An: Cần làm rõ nội dung đơn kêu cứu của công ty Vneco2 (Bài 1)

Trụ sở Công ty Vneco2 biến thành nhà hàng hải sản tươi sống từ bản hợp đồng cho thuê trái thẩm quyền.

Bất ngờ bị đuổi ra khỏi phòng họp khi đang Đại hội cổ đông

Công ty Cổ phần xây dựng điện Vneco2 (gọi tắt là Công ty Vneco2) được thành lập từ năm 1990, là đơn vị thành viên Tổng Công ty Cổ phần xây dựng điện Việt Nam, có địa chỉ tại số 13 Mai Hắc Đế, phường Quán Bàu, TP Vinh, tỉnh Nghệ An. Sau quá trình chuyển đổi cổ phần hóa, hiện là doanh nghiệp cổ phần, được niêm yết trên sàn chứng khoán – Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

Với bề dày kinh nghiệm gần 32 năm hoạt động trong lĩnh vực xây lắp điện, Công ty Vneco2 đã tham gia nhiều công trình trọng điểm của Nhà nước, đạt nhiều kết quả tích cực, được các cổ đông và CBCNV tin tưởng, gắn bó. Tuy nhiên, mọi việc bất ngờ thay đổi theo chiều hướng tiêu cực kể từ khi ông Lê Ngọc Toàn được bầu giữ chức Chủ Tịch Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty Vneco2 vào năm 2021.

Theo nội dung đơn kêu cứu của Công ty Vneco2: ngày 31/5/2021, ông Lê Ngọc Toàn được bầu làm Chủ tịch HĐQT cho đến ngày 1/4/2022 thì ông này từ chức. Ngay khi vừa mới lên chức, ông Toàn đã thể hiện thái độ gia trưởng, độc đoán khi miễn nhiệm toàn bộ ban giám đốc; đồng thời uy hiếp, dọa dẫm những người chống đối, làm xáo trộn và gây mất đoàn kết trầm trọng trong nội bộ công ty. Sự việc chưa dừng lại ở đó, ông Toàn bị tố cáo, trong thời gian tại nhiệm đã cấu kết với người ngoài ngụy tạo hợp đồng cho thuê và sau đó chiếm giữ toàn bộ trụ sở công ty một cách bất hợp pháp.

Cụ thể, vào khoảng 7h sáng ngày 23/6, Công ty Vneco2 đang tiến hành Đại hội cổ đông thường niên tại tòa nhà văn phòng công ty số 13 Mai Hắc Đế, phường Quán Bàu, TP Vinh, Nghệ An thì bất ngờ bị một người đàn ông tên Vương Kiếm Cường xông vào phòng họp giật, xé rách phông khẩu hiệu, đồng thời chửi bới, đuổi tất cả quan khách ra ngoài và khóa cửa lại.

Trước hành vi trên, lãnh đạo công ty đã báo cáo sự việc với Công an phường Quán Bàu đến can thiệp, sau đó cả 2 bên được mời về trụ sở công an phường làm việc. Tại đây, ông Cường cho biết, trụ sở của Công ty Vneco2 đã được ông Lê Ngọc Toàn ký hợp đồng cho thuê toàn bộ. Tuy nhiên, ông Cường không cung cấp hồ sơ cho thuê cũng như các tài liệu liên quan theo đề nghị của phía đại diện công ty.

Đến ngày 24/6, ông Vương Kiếm Cường không gửi hợp đồng hay chứng từ chứng minh việc thuê trụ sở công ty mà chỉ gửi thông báo cho công ty về việc bàn giao mặt bằng với nội dung: Căn cứ hợp đồng cho thuê văn phòng số 102/2021/Vneco2, ngày 15/10/2021 giữa Công ty Cổ phần xây dựng điện Vneco2 và ông Vương Kiếm Cường; nhằm đảm bảo quyền và lợi ích của tôi. Đề nghị Công ty Cổ phần xây dựng điện Vneco2 bàn giao toàn bộ diện tích sử dụng tòa nhà tại địa chỉ số 13 đường Mai Hắc Đế, phường Quán Bàu, TP Vinh, Nghệ An theo mục 2.1 điều 2 của hợp đồng nêu trên cho tôi trước ngày 25/6/2022…

Nhận được thông báo, phía Công ty Vneco2 tiến hành kiểm tra hệ thống hồ sơ, sổ sách văn thư lưu trữ tại công ty nhưng không có hợp đồng số 102/2021/VNECO2 như thông báo của ông Cường. Theo đó, trong năm 2021, số hợp đồng kinh tế của công ty có số cuối cùng là 41. Qua kiểm tra hồ sơ tài chính và báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2021 và quý I năm 2022, cũng như hệ thống kế toán công ty không ghi nhận thu tiền, vay tiền hay công nợ với ông Vương Kiếm Cường.

Tiếp đó, sáng ngày 28/6, khi cán bộ CNV đến trụ sở làm việc thì phát hiện tất cả các cửa đã bị khóa và có dòng chữ ghi: Vương Kiếm Cường – Thông báo – Nhà đã cho thuê đang hoàn thiện cấm vào. Đến ngày 29/6, khi cán bộ CNV đến làm việc thì cửa tiếp tục vẫn bị khóa và phát hiện phía trong có ông Cường cùng một nhóm người lạ đang tổ chức ăn uống bia rượu tại tầng 1. Còn phía ngoài xuất hiện nhiều tấm băng rôn loại lớn căng ngang với dòng chữ: Phan Hải Nam Chủ tịch HĐQT Vneco2 là thằng lừa đảo. Trước sự việc này, công ty đã báo Cảnh sát 113 đến hiện trường giải quyết. Những ngày sau đó CBCNV đến trụ sở công ty làm việc bình thường.

Tuy nhiên, đến ngày 7/7, khi CBCNV đến công ty làm việc thì phát hiện tất cả các cửa đã bị khóa và bị dán bảng “cấm vào” nên đành phải quay về. Từ đó đến nay trụ sở Công ty Vneco2 bị chiếm giữ hoàn toàn, buộc lãnh đạo công ty phải tạm thuê văn phòng nơi khác để làm việc.

Dấu hiệu vi phạm trong bản hợp đồng cho thuê văn phòng

Đơn kêu cứu khẩn cấp của CBCNV công ty Vneco2.

Ngoài việc không có hợp đồng số 102/2021/VNECO2 trong hệ thống hồ sơ, sổ sách văn thư lưu trữ và không ghi nhận thu tiền, vay tiền hay công nợ giữa công ty với ông Vương Kiếm Cường, trong đơn kêu cứu khẳng định nếu hợp đồng trên có thật thì cũng không có hiệu lực pháp lý.

Trước hết, về tư cách pháp nhân, trong thời gian từ tháng 5/2021 đến tháng 4/2022, ông Lê Ngọc Toàn là Chủ tịch HĐQT Công ty Vneco2. Căn cứ điều 12, điều 13 và điều 156 của luật doanh nghiệp năm 2020; căn cứ điều lệ công ty tại điều 27 về “quyền hạn và nghĩa vụ của hội đồng quản tri”; điều 29 quy định “chủ tịch HĐQT” thì HĐQT, bao gồm chủ tịch và các thành viên không có chức năng điều hành. Ngoài ra ông Toàn cũng không được các thành viên HĐQT ủy quyền để ký hợp đồng cho thuê văn phòng trên.

Hơn nữa, nếu công ty cho thuê toàn bộ trụ sở làm việc chính, đồng nghĩa với việc phải chuyển đến địa chỉ làm việc khác và sẽ dẫn đến phải thay đổi điều lệ công ty đang ban hành. Việc thay đổi điều lệ phải lấy ý kiến của cổ đông bằng văn bản hay đại hội bất thường chứ HĐQT không đủ thẩm quyền. Và tất cả những thay đổi trên, cho đến nay đều không diễn ra, nghĩa chưa thể hiện việc cho thuê trụ sở công ty.

Ngoài ra, dấu hiệu vi phạm còn thể hiện ở chỗ, trong đại hội cổ đông năm 2021 không có bất cứ nghị quyết nào về việc cho thuê toàn bộ trụ sở chính công ty; không có nội dung họp hoặc nghị quyết của HĐQT trong năm 2021 về việc cho thuê toàn bộ trụ sở; không có phòng ban nào tham mưu lập hợp đồng (ký nháy)…

Căn cứ các quy định của pháp luật, phía công ty Vneco2 cho rằng, ông Lê Ngọc Toàn và ông Vương Kiếm Cường có dấu hiệu ngụy tạo hợp đồng cho thuê toàn bộ trụ sở làm việc của công ty. Đây là hành vi vi phạm pháp luật nghiêm trọng. Đối với việc ông Cường gây rối, doa nạt, ngang nhiên chiếm giữ trái phép trụ sở công ty là hành vi coi thường pháp luật, gây hoang mang dư luận xã hội cần được xử lý nghiêm.

Được biết, ngoài đơn kêu cứu, Công ty Vneco2 cũng đã gửi đơn tố cáo đến các cơ quan chức năng ở tỉnh Nghệ An. Liên quan đến nội dung này, chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin đến bạn đọc trong các bài viết tiếp theo./.

Tác giả: Nhóm PV

Nguồn tin: tamnhin.trithuccuocsong.vn