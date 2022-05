Vụ bệnh nhân tử vong sau thăm khám cấy mỡ ngực tại BVTM Kangnam Sài Gòn: Có đủ cơ sở để khởi tố?

Theo Luật sư Trương Minh Tùy Luật sư Công ty Luật TNHH Đại Việt Luật cho biết: Đối với trường hợp này trách nhiệm của bệnh viên là khai báo trường hợp với cơ quan Y tế cấp trên là Sở Y tế, cảnh sát điều tra VKS và khắc phục hậu quả đối với người đã chết. Cùng với đó, Bệnh viên cần phải có nghĩa vụ bồi thường thiệt hại chi phí mai táng hoặc tự nguyện khắc phục hậu quả như bồi thường cho gia đình bị hại. Cũng theo Luật sư Trương Minh Tùy, căn cứ các nội dung trên thì có cơ sở để xem xét khởi tố hình sự vụ án trên về hành vi vi phạm quy tắc nghề nghiệp với tính mạng của người khác. Trong đó, dấu hiệu pháp lý của tội vô ý làm chết người do vi phạm quy tắc nghề nghiệp là; Khách thể là xâm phạm quyền được bảo vệ về tính mạng; Chủ thể là người đủ năng lực trách nhiệm hình sự và đủ tuổi luật định; Mặt khách quan là hành vi vô ý làm chết người. Trong đó, điều 129 Bộ luật hình sự 2015 sửa đổi bổ sung năm 2017 đã quy định rất rõ về tội vô ý làm chết người do vi phạm quy tắc nghề nghiệp hoặc quy tắc hành chính cụ thể như sau: “- Người nào vô ý làm chết người do vi phạm quy tắc nghề nghiệp hoặc quy tắc hành chính, thì bị phạt tù từ 01 năm đến 05 năm; - Phạm tội làm chết 02 người trở lên, thì bị phạt tù từ 05 năm đến 12 năm; - Người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm.”