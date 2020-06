Vụ bé trai bị trói trong rừng tử vong: Ngày định mệnh

Xung quanh xôn xao vụ bé trai 5 tuổi tử vong, 2 tay bị trói, ngày 15/6, trao đổi với báo Đất Việt, anh Hồ Văn Tụ (trú xóm 9, xã Quỳnh Tam, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An) cho biết, từ hôm xảy ra sự việc, gia đình Đ.N.H (học sinh lớp 11, ngụ cùng xóm với gia đình nạn nhân) vẫn chưa sang xin lỗi gia đình anh.

"Bố mẹ H có sang nhà tôi nhưng chưa ai nói lời xin lỗi nào với gia đình. Trước ngày sự việc xảy ra, H còn sang nhà tôi chở cháu Đô (cháu Hồ Văn Đô, 5 tuổi, con trai anh Tụ) đi câu cá, hoàn toàn không có biểu hiện của người ngáo game.

Không chỉ ngày hôm đó mà những ngày trước đó, H cũng đến đưa cháu Đô đi chơi. Mặc dù cháu Đô rất quý H nhưng không phải ngày nào H cũng đến chở con tôi đi chơi như trước ngày sự việc xảy ra. Do là chỗ thân thiết với bố của H nên tôi cũng không ngăn cản con", anh Tụ chia sẻ.

Bé Đô trước khi tử vong. Ảnh: Công lý

Theo anh Tụ, cháu Đô thường sang nhà H chơi bởi H hay mua xúc xích cho cháu ăn. Ở địa phương, H là một thanh niên khá lanh lợi.

"Hôm phát hiện thi thể cháu Đô, gia đình tôi cũng thấy bên cạnh đó có chiếc xúc xích căn dở. Có thể H biết con tôi thích ăn xúc xích nên đã mua cho cháu ăn", anh Tụ cho biết thêm.

Liên quan đến vụ án này, được biết, chiều ngày 12/6, thông tin từ Công an tỉnh Nghệ An cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh này đã ra quyết định khởi tố vụ án giết người để điều tra hành vi sát hại cháu Đô.

Trước đó, vào chiều ngày 7/6, cháu Đô sang nhà hàng xóm và được H chở đi chơi. Chiều tối cùng ngày, phát hiện con bị mất tích, bố Đô nhờ người tìm kiếm và trình báo với Công an xã.

Chiều 9/6, sau khi bị triệu tập, nghi can H khai nhận với công an nơi nhốt cháu bé là khu rừng keo ở xã Lăng Thành (huyện Yên Thành), cách nhà nạn nhân khoảng 8 km. Tuy nhiên, khi nghi can này dẫn công an đến thì Đô đã tử vong trong tình trạng hai tay bị trói bằng dây vải áo khoác, miệng bị bịt kín bằng vải áo và dán băng keo bên ngoài; trên người không có thương tích.

Một lãnh đạo Công an Nghệ An cho biết, theo lời khai ban đầu của H, do thường chơi game trên mạng, nên H bắt chước trò trơi, bắt cóc cháu Đô mang lên rừng giấu, sau đó vào vai thám tử tìm kiếm, giải cứu bé để lập công.

Sau khi gia đình phát hiện bé bị mất tích, chính quyền huy động lực lượng tìm kiếm nên nghi phạm này hoảng sợ, không dám đưa bé về mà bỏ bé ở đó cho đến chết.

