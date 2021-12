Vụ bé gái bị cha dượng sát hại: Hành trình bỏ trốn của mẹ ruột và gã "chồng hờ"

Liên quan vụ bé L.T.T.V (3 tuổi) tử vong do bị cha dượng đánh đập dã man, ngày 8-12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Kiên Giang đã khởi tố bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Nguyễn Thị Hà (23 tuổi; ngụ xã Vân Khánh, huyện An Minh) - mẹ của cháu bé - về tội không tố giác tội phạm. Trước đó, gã cha dượng Trần Văn Khởi (26 tuổi; ngụ thị trấn Thứ 11, huyện An Minh) đã bị bắt tạm giam về tội giết người.

Bắt tạm giam gã cha dượng đánh đập con riêng của vợ tử vong

Hoàn cảnh của Nguyễn Thị Hà rất éo le. Trước khi về sống chung với Khởi, Hà từng có gia đình và có 2 con gái. Cách đây không lâu, một bé không may bị chết đuối dẫn đến hôn nhân đổ vỡ.

Hơn một tháng trước khi vụ việc đau lòng xảy ra đối với bé V., Hà và Khởi quen biết nhau. Sau đó, Hà và con về sống chung nhà với Khởi ở thị trấn Thứ 11. Khu vực này vắng người qua lại, xa khu dân cư nên việc Khởi bạo hành, đánh đập V. không ai hay biết.

Hà và Khởi trước khi gây án rồi bỏ trốn

Căn nhà Khởi đang sinh sống là nhà tình thương được địa phương và nhà hảo tâm hỗ trợ. Mấy năm nay, cha mẹ Khởi cất chòi tạm ở thị trấn Thứ 11 để tiện cho việc thu mua phế liệu, còn căn nhà này để lại cho Khởi và Hà sinh sống. Ở địa phương, Khởi ít tiếp xúc với hàng xóm, khó gần gũi với mọi người xung quanh.

Thời gian sống chung với nhau, mỗi lần thấy V. tiểu tiện trong quần, Khởi tỏ ra bực bội, nhiều lần đánh đập bé. Khởi còn dùng điếu thuốc lá đang cháy châm vào miệng hay dùng kềm nhổ răng bé.

Đỉnh điểm là khoảng 6 giờ sáng 18-11, khi phát hiện con riêng của vợ tiểu tiện trong quần, Khởi đánh đập làm bé bị thương nặng. Thấy V. có biểu hiện bất thường, Khởi và Hà đưa bé đến Trung tâm Y tế huyện An Minh để thăm khám nhưng bé đã tử vong.

Cả 2 vội vã đưa V. rời đi. Phát hiện nhiều vết thương trên khắp cơ thể nạn nhân, nghi có dấu hiệu bạo hành, Trung tâm Y tế trình báo Công an huyện An Minh. Tiếp nhận tin báo, cơ quan chức năng trích xuất các camera an ninh để truy tìm và điều tra vụ việc.

Căn nhà nơi Khởi gây án

Một cán bộ Công an thị trấn Thứ 11 cho biết lúc đến bệnh viện, Khởi để lại số điện thoại và một số thông tin cá nhân. Tuy nhiên, lúc cơ quan điều tra liên hệ thì Khởi đã tắt điện thoại, nhà thì khóa cửa.

Làm việc với cơ quan công an, mẹ ruột của Khởi cho biết đã cùng con trai đưa thi thể V. về phần đất của bà để chôn cất, đồng thời khai không biết việc Khởi bạo hành con riêng của vợ.

Cơ quan chức năng đã tung nhiều mũi trinh sát nắm tình hình thì phát hiện Khởi và Hà đang trốn ở phường Vĩnh Lợi, TP Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang. Do không có tiền nên Khởi đã bán chiếc điện thoại đang sử dụng để đổ xăng trong quá trình bỏ trốn.

Ngoài ra, Hà còn đến nhà họ hàng, người thân ở huyện An Biên để mượn tiền nhưng không được. Bản thân Khởi chưa có tiền án, tiền sự, gia đình đông anh chị em. Cha mẹ và các anh chị em của Khởi sinh sống bằng nghề thu mua phế liệu để mưu sinh. Khởi đi làm ngư phủ nhưng do dịch bệnh nên về nghỉ ở nhà mấy tháng nay.

