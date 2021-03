Vụ 9 học sinh đau bụng khi uống nước miễn phí: Công an mời nhóm người phát nước lên làm việc

Công an mời nhóm người phát nước miễn phí này về trụ sở công an để làm việc.

Chiều 17/3, lãnh đạo Công an TP. Vinh cho biết, Công an phường Hà Huy Tập đang tiếp tục làm việc với nhóm người phát nước ngọt miễn phí để làm rõ sự việc.

Cụ thể, khi một nhóm nam nữ đang phát nước trước khu vực cổng trường Đại học Kinh tế Nghệ An (phường Hà Huy Tập), cơ quan công an có mặt kiểm tra do trước đó có sự việc một số học sinh tiểu học đau bụng sau khi uống loại nước được phát miễn phí này nên nhóm người trên được mời về trụ sở công an để làm việc.

Chiếc xe ô tô chở nhóm người đi đến phát nước miễn phí trước cổng trường. Bên ngoài xe có dán nhãn hiệu, thương hiệu của những chai nước được phát miễn phí.

Cơ quan công an sẽ làm rõ những chai nước được phát miễn phí này có nguồn gốc xuất xứ ở đâu, hạn sử dụng, có đảm bảo an toàn hay không?

Được biết, nhóm người vừa bị mời về trụ sở công an làm việc cũng đã phát loại nước ngọt giống với những chai nước đã phát trước cổng trường Tiểu học Quang Trung vào chiều 16/3. Sau khi uống nước ngọt này, có 9 cháu có biểu hiện đau bụng phải đến Trạm y tế thăm khám.

Cô Từ Thị Thu Hương - Hiệu trưởng trường Tiểu học Quang Trung cho biết, đầu giờ chiều buổi học ngày 16/3, các giáo viên phát hiện trước khi vào trường rất nhiều em học sinh cầm những chai nước ngọt lạ. Khi các giáo viên kiểm tra thì các em học sinh cho biết vừa được phát miễn phí trước cổng trường.

Những chai nước được phát miễn phí đang được công an kiểm tra, làm rõ.

Các giáo viên sau đó đã yêu cầu các em học sinh nộp lại toàn bộ các chai nước ngọt này về phòng y tế của trường để kiểm tra làm rõ nguồn gốc, độ an toàn.

Các giáo viên sau đó đã thu được 183 chai nước ngọt. 53 em học sinh cho biết đã uống sau khi được phát miễn phí.

Sau khoảng 2 tiếng, có 9 em học sinh trong trường xuất hiện tình trạng đau bụng, buồn nôn. 9 em học sinh này sau đó được đưa sang Trung tâm Y tế phường Quang Trung để thăm khám sức khỏe. Tối cùng ngày, sau khi truyền nước và ổn định sức khỏe, các em được cho về nhà. Đến sáng 17/3, 9 em học sinh này tiếp tục đi học bình thường.

Cổng trường Tiểu học Quang Trung nơi nhóm người đã phát nước miễn phí và sau khi uống có 9 em bị đau bụng.

Sự việc này cũng diễn ra tại trường THCS Quang Trung tuy nhiên các em học sinh tại trường này đã uống nước nhưng không có biểu hiện gì.

Sự việc này sau đó được Trường Tiểu học Quang Trung báo cáo cho Công an phường Quang Trung để làm rõ sự việc.

Nhận tin báo, Công an phường Quang Trung đã đến lấy mẫu nước, thu giữ những chai nước được phát miễn phí trên để phục vụ công tác xác minh, làm rõ.

