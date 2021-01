Vụ 3 học sinh thương vong ở Đảo Ngọc Xanh: Toa tàu rơi từ độ cao 2,5m

Tàu lượn siêu tốc tại khu du lịch Đảo Ngọc Xanh, nơi xảy ra vụ việc 3 học sinh thương vong vào chiều 14/1 (Ảnh: Khu du lịch Đảo Ngọc Xanh).

Công ty Cổ phần Ao Vua (chủ đầu tư) vừa có báo cáo nhanh về vụ việc 3 học sinh thương vong trong quá trình vui chơi tại khu du lịch Đảo Ngọc Xanh (thuộc địa bàn huyện Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ).

Theo đó, đơn vị này đã ký hợp đồng với Công ty tour du lịch Hùng Vương về việc đưa đoàn học sinh Trường THPT Đông Anh (Hà Nội) tới khu du lịch Đảo Ngọc Xanh để trải nghiệm và học tập thực tế.

Số lượng hợp đồng là 896 học sinh và thầy cô giáo cùng các bậc phụ huynh. Khi vào nơi đây, các em học sinh đều được tham gia tất cả các trò chơi.

Đến khoảng 12h15 chiều 14/1, trong quá trình vận hành, tàu lượn siêu tốc trong khu du lịch bị gặp sự cố khiến 2 toa tàu cuối cùng văng xuống đất từ độ cao khoảng 2,5m.

Hậu quả khiến học sinh N.L.P., N.P.H. và L.T.A. (cùng sinh năm 2004; lớp 11A2 Trường THPT Đông Anh) bị thương. Ngay sau khi vụ việc xảy ra, các bên có liên quan đã lập tức đưa 3 nạn nhân đến cấp cứu tại Trung tâm y tế huyện Thanh Thủy và có báo cáo gửi cơ quan chức năng để phối hợp giải quyết.

Tại trung tâm y tế, dù được các bác sĩ nỗ lực cứu chữa nhưng do vết thương ở phần đầu quá nặng nên cháu L.T.A. đã tử vong vào hồi 14h30 chiều cùng ngày.

Riêng 2 học sinh còn lại đã được đưa đến Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội) để tiếp tục điều trị. Bước đầu xác định, cháu N.L.P. bị gãy xương ngón tay út bên phải, đã được phẫu thuật để điều trị; cháu N.P.H. được chỉ định chụp chiếu chấn thương vùng đầu, bụng và đang nằm theo dõi tại khoa Hồi sức cấp cứu Bệnh viện Việt Đức.

Hiện trường vụ 3 em học sinh gặp nạn khi chơi trò tàu lượn siêu tốc (Ảnh: Thành Trung).

Trước đó, trao đổi với PV Dân trí vào sáng 15/1, ông Chu Văn Tuấn - Phó Giám đốc Công ty cổ phần Ao Vua - khẳng định hệ thống trò chơi này được đơn vị bảo dưỡng thường xuyên hàng năm, đã được kiểm định vào ngày 12/5/2020, còn thời hạn kiểm định đến ngày 12/5/2021 do trung tâm kiểm định tiến hành.

Được biết, ngay sau khi sự cố nghiêm trọng nêu trên xảy ra, ngày 14/1, UBND huyện Thanh Thủy đã ra quyết định tạm đình chỉ hoạt động kinh doanh đối với khu du lịch Đảo Ngọc Xanh.

Theo chính quyền sở tại, việc tạm đình chỉ khu du lịch này để phục vụ công tác điều tra. Khi nào điều tra, làm rõ vụ việc thì các cơ quan chức năng có liên quan sẽ có quyết định tiếp theo.

Như Dân trí đã thông tin trước đó, vào chiều 14/1, trong quá trình vận hành, chiếc tàu lượn trong khu du lịch Đảo Ngọc Xanh (thuộc địa bàn thị trấn Thanh Thủy, huyện Thanh Thủy) bất ngờ gặp sự cố khiến các hành khách ngã văng xuống. Hậu quả khiến 1 học sinh tử vong, 2 học sinh khác bị thương.

Theo Thượng tá Hoàng Việt Sơn - Trưởng Công an huyện Thanh Thủy xác nhận vụ việc và cho biết, sau khi nhận được thông tin, công an huyện đã có mặt để bảo vệ hiện trường và báo cáo công an tỉnh. Hiện nguyên nhân vụ việc đang được Công an tỉnh Phú Thọ thụ lý, điều tra.

