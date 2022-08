Volkswagen và Audi triệu hồi 1.200 xe vì lỗi nổ túi khí

Các túi khí tiềm ẩn nguy hiểm một lần nữa được thu hồi, mặc dù lần này, chúng không liên quan đến túi khí Takata rất tai tiếng thời gian gần đây. Việc thu hồi dành cho một loạt các sản phẩm VW và Audi đời 2016. Chúng bao gồm tất cả các phiên bản của VW Golf 2016, cũng như các mẫu Audi A3, TT và R8 2016. Chỉ có hơn 1.200 xe nằm trong đợt triệu hồi này.

Tuy các túi khí không phải là của Takata, chúng đang được thu hồi vì một vấn đề tương tự. Khi được kích hoạt, bộ bơm túi khí có thể kích hoạt theo cách làm nổ tung vỏ túi khí, làm bắn các mảnh kim loại và nhựa về phía người ngồi trong xe. Điều này thực tế sẽ gây ra thương tích hơn là bảo vệ hành khách.

Một người đã bị thương do túi khí bị lỗi và sự cố đó chính là nguyên nhân dẫn đến việc thu hồi. VW chưa xác định chính xác vấn đề nhưng đã tìm ra các túi khí có khả năng bị lỗi. Việc triệu hồi cũng chỉ dành cho túi khí phía trước. Tài liệu cho việc thu hồi dường như cho thấy các bộ phận bị ảnh hưởng đến từ hai nhà sản xuất Joyson Safety Systems và ARC.

Việc sửa chữa chỉ đơn giản là thay thế túi khí. Đại lý VW hoặc Audi sẽ thay thế túi khí bị thu hồi bằng một túi khí mới hơn, đã được sửa đổi. Công việc sẽ được thực hiện hoàn toàn miễn phí.

Mới đây, tại Mỹ, một người đã tử vong do lỗi nổ túi khí Takata, tăng số người thiệt mạng do túi khí này trên toàn cầu lên con số 28. Cục An toàn Giao thông Đường cao tốc Quốc gia Mỹ đặc biệt cảnh báo rằng xe bán tải Ranger và Mazda B-Series đời 2006 cũng như một số xe Honda và Acura đời 2001-2003 - có “nguy cơ nổ túi khí cao hơn nhiều, có thể gây thương tích hoặc tử vong cho người ngồi trên xe.

Cả Ford và Mazda đều khuyến cáo chủ xe không nên lái xe cho đến khi sửa chữa xong, và các công ty sẽ cung cấp xe kéo, đồng thời cho mượn xe cho các chủ sở hữu bị ảnh hưởng.

Hiện khoảng 67 triệu túi khí Takata đã được thu hồi tại Mỹ và điều này ảnh hưởng đến vô số phương tiện từ nhiều nhà sản xuất ô tô.

Tại Việt Nam, Mercedes-Benz cũng đã ra thông báo triệu hồi vào cuối tháng 7 để kiểm tra và thay thế cụm túi khí Takata trên một số model xe Mercedes-Benz Van-Vitoria do MBV nhập khẩu và phân phối có thời gian sản xuất từ tháng 11/2013 đến 03/2014 theo chương trình triệu hồi của Mercedes-Benz AG.

MBV khuyến cáo khách hàng cần nhanh chóng mang xe tới đại lý ủy quyền của hãng để được kiểm tra và thay thế miễn phí cụm túi khí nêu trên (cụm túi khí thay thế bao gồm bộ bơm khí), thời gian khắc phục dự kiến khoảng 1 giờ. Thời gian bắt đầu thực hiện từ 25/7/20022, thời gian kết thúc 31/12/2027. Công ty TNHH Mercedes - Benz Việt Nam và các đại lý được ủy quyền sẽ kiểm tra, khắc phục miễn phí lỗi của những xe bị ảnh hưởng.

Tác giả: Quốc Bình

Nguồn tin: Báo Tiền Phong