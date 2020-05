Vợ Văn Đức khoe khoảnh khắc con gái đạp trong bụng cực đáng yêu

Mới đây, vợ Phan Văn Đức đăng đoạn clip con gái đạp liên tục với caption dễ thương: “Đến giờ thị nở múa rồi, đạp hoài không cho ngủ“. Trong đoạn video, thấy rất rõ bé Dâu tây đạp rất mạnh, điều đó cũng biết được cô công chúa của vợ chồng Văn Đức khỏe mạnh và háo hức được chào thế giới bên ngoài như thế nào rồi.

Ngay lập tức cô đã nhận được lời chúc mừng của fan: “Dâu Tây đạp khỏe quá trời, yêu anh chị, yêu em bé“. Tuy không ngủ được, nhưng việc con có những hoạt động mạnh trong bụng chắc hẳn đã khiến cho Nhật Linh rất vui. Vợ Văn Đức đã bước qua tháng thứ 8 thai kì, chỉ còn khoảng 1 tháng nữa là cặp đôi sẽ đón đứa con đầu lòng.

