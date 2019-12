Vợ Phan Văn Đức khoe ảnh đeo vàng trĩu cổ trong lễ ăn hỏi

Một trong những tin vui của làng túc cầu cuối năm nay chính là đám hỏi của cầu thủ Phan Văn Đức cùng bạn gái xinh xắn Nhật Linh. Hôm nay (21/12) là ngày đám hỏi của cặp đôi diễn ra. Dân tình rất ngóng chờ những hình ảnh trong ngày vui của Văn Đức - Nhật Linh.

Mới đây, Nhật Linh đã up hình dàn phù dâu toàn các gái xinh trong trang phục áo dài đỏ. Về phần mình, vợ Văn Đức diện áo dài trắng và vấn tóc cao để lộ gương mặt thanh tú. Trước đó, cô dâu cũng đã đăng ảnh không gian tổ chức đám hỏi trang trọng và hoành tráng. Ai cũng đều vui vẻ, chúc mừng cho happy ending của couple trai tài gái sắc này.

Không phụ sự mong đợi của dân tình, ngay sau đám hỏi, Nhật Linh đã khoe hình cực xinh đẹp của mình lên trang cá nhân. Theo đó, cô nàng khoe vòng vàng, nhẫn vàng đeo kín tay kín cổ được gia đình 2 bên trao cùng caption: "Lấy chồng cho bằng bạn bằng bè".

Đáng nói, số vàng nhiều tới nỗi khiến ai nhìn cũng thấy… choáng. Cổ, cổ tay và các ngón tay của cô dâu đều được phủ kín bởi vòng, kiềng, lắc và nhẫn vàng. Nhật Linh đã nhận được cơn mưa chúc mừng của dân mạng. Lấy chồng xong bỗng... giàu có thế này kể cũng sướng nhỉ?

Trước đó, những hình ảnh khác trong đám hỏi cũng được cô dâu, chú rể và bạn bè, người thân hé lộ. Ai cũng đều vui vẻ, chúc mừng cho happy ending của couple trai tài gái sắc này. Dự kiến, đám cưới sẽ được diễn ra vào ngày mùng 6 Tết Nguyên đán tới đây.

Trước khi được biết tới với chuyện tình cảm cùng cầu thủ quê Nghệ An, cô từng "gây sốt" trên mạng với biệt danh "cô giáo hot girl". Tháng 6/2019, những hình ảnh trong đợt thực tập của cô tại trường mầm non ở huyện Diễn Châu, Nghệ An được chia sẻ lên diễn đàn, 9X nhanh chóng trở thành gương mặt được dân mạng săn lùng.

Cô dâu xinh đẹp chuẩn bị tốt nghiệp chuyên ngành Sư phạm Giáo dục Mầm non của Cao đẳng Sư phạm Nghệ An. Bên cạnh việc học, Nhật Linh còn học thêm và nhận dạy trang điểm cá nhân tại Hà Nội. Cùng ngắm một số hình ảnh tại đám hỏi hôm nay: