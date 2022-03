Vỡ nợ hàng chục tỉ đồng vì lan đột biến

Khó hy vọng giá phục hồi Theo ghi nhận của Tuổi Trẻ, những người vỡ nợ vì lan đột biến ngày một nhiều, hầu hết "đu đọt" nhảy vào cuộc chơi lan đột biến từ giữa năm 2020 đến giữa năm 2021. Tuy nhiên tất cả đều ngại nói về thực tế hiện tại và tiếp tục nuôi hy vọng lan đột biến sẽ trở lại mức giá như xưa. Một "đại gia" ở Gia Lai từng bỏ hơn 15 tỉ đồng mua lan đột biến phân tích nguyên nhân thời điểm năm 2020 - 2021 dòng tiền chục ngàn tỉ đổ vào lan đột biến vì dịch bệnh, tiền không biết đầu tư vào gì. Toàn bộ số tiền lớn những "người mới" đổ vào đều rơi vào tay của các "tay to" trong ngành lan đột biến và giờ đã chuyển thành bất động sản, siêu xe. "Thực tế lan quá dễ nhân giống, giá trên trời trước đây do mấy ông tự đẩy lên thôi. Giá bây giờ mới đúng là giá thật", vị này nói. Theo một số nhà vườn, giá hiện tại của lan đột biến đã chạm ngưỡng đáy và không thể tăng trở lại như thời điểm sóng. Bởi niềm tin vào hoa lan đột biến không còn. Dòng tiền lớn đổ vào lan đột biến cũng biến mất. Đó cũng là lý do mà trong gần 1 năm qua không có những giao dịch tiền tỉ với những chồng tiền dày cộm xuất hiện. Thị trường tại TP.HCM ảm đạm Tại TP.HCM, nơi có nhiều vườn lan lớn, giới chơi lan đột biến nhiều nhất nhì cả nước, theo ghi nhận tình hình cũng ảm đạm. Nam - một người chuyên "lướt" lan đột biến ở TP.HCM xông xáo trước đây, nay đã phải chuyển nghề - chia sẻ cây giá trị cao không bán được. "Mấy tháng qua tôi đăng nhiều người hỏi nhưng khi nghe giá trăm triệu không ai xuống tiền. Thực tế rất ảm đạm. Những cây giá vài chục ngàn/cm thì giao dịch khá tốt. Nhiều nhà vườn vẫn gom để chăm sóc và bán ra thị trường như cây lan bình thường dành cho người sưu tầm", anh này nói.