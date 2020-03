Vợ nằm viện cấp cứu, chồng bắt về nấu cơm cho bố mẹ khiến dân tình bức xúc tư vấn cách "nhanh-gọn-chất"

Đàn bà lấy chồng, đâu mong điều to tát, lớn lao. Chỉ cần chồng yêu thương, ghé vai chia sẻ vui buồn là phụ nữ đã cảm thấy hạnh phúc. Thế nhưng, phụ nữ có chồng vô tâm lại chịu những nỗi cô đơn và buồn tủi khủng khiếp. Cuộc sống hôn nhân giống như rơi vào "địa ngục" bởi người đàn ông sống cùng họ không biết thấu hiểu, thương yêu, tôn trọng vợ. Như vậy, thử hỏi có người phụ nữ nào thấy hạnh phúc cho được.

Mới đây, một người vợ đăng lên facebook câu chuyện buồn về chồng cô – một người đàn ông vô tâm tới khó chấp nhận được. Vợ ốm vào viện truyền nước, chồng không hỏi han hay tỏ ra sốt sắng lo lắng cho sức khỏe của vợ. Thậm chí ngược lại, điều anh ta quan tâm duy nhất là bữa tối không ai nấu nướng vậy nên mặc cho vợ đang nằm viện, anh ta vẫn nhắn tin gọi điện giục vợ về nấu bữa cho mình.

Trên trang cá nhân, người vợ ấy buồn rầu chia sẻ dòng tâm trạng: "Em nằm viện nó còn đang bắt em về nấu cơm. Cho em xin ý kiến về loại chồng này ạ".

Đi kèm với dòng chia sẻ, người vợ cũng đăng thêm ảnh màn những đoạn tin nhắn cô chat với chồng trong khi vẫn đang nằm truyền nước và điệu trị bệnh. Ngay sau bài viết được chia sẻ, lập tức đã thu hút sự chú ý của hàng nghìn lượt like, comment của mọi người. Nhất là hội chị em bỉm sữa, những người đã lập gia đình rất hiểu và đồng cảm với hoàn cảnh của cô vợ.

Theo như bài chia sẻ thì người này, do sức khỏe yếu mới phải vào viện truyền nước song tới giờ nấu bữa tối mà chưa xong nên anh chồng đã nhắn tin giục vợ về nấu với lời lẽ khá cục cằn như thể ra lệnh: "Không về lo cơm nước".

Cô nhẹ nhàng nhắn lại rằng chưa truyền xong thì anh chồng sửng cồ, nổi nóng ngay lập tức với vợ: "Ở luôn trong đó, khỏi về" hay "Lúc ấy về còn ý nghĩa gì".

Người chồng này còn ra giọng đầy bực bội rằng: Nếu không phải vì 2 đứa con thì anh ta cũng đi luôn, không quan tâm gì hết.

Theo dõi hết đoạn tin nhắn qua lại giữa hai vợ chồng được người vợ chia sẻ, hầu hết ai cũng nhận ra sự vô tâm, ích kỷ của anh chồng. Bởi nếu là một anh chồng tâm lý thương vợ thì khi thấy vợ nằm viện như thế, anh ta sẽ sốt sắng, lo lắng đứng ngồi chứ không phải ngồi nhà la ó giục vợ về nấu cơm như vậy. Vậy nên có người bức xúc còn comment bảo cô: "Chồng vậy tốt nhất khỏi về, đi luôn đi chần chừ chi, chả có ai quyết định được cuộc sống của mình ngoài mình đâu bạn ạ".

Người khác lại thẳng thắn: "Sớm muộn cũng nên bỏ nếu anh ta không sửa đổi. Chứ ở với chồng này cả đời chỉ có khổ suốt thôi".

Hôn nhân không chỉ được vun đắp lên từ tình yêu mà còn phải được xây dựng từ nền tảng của sự quan tâm chia sẻ. Bởi hôn nhân là của hai người chứ không phải chỉ riêng của vợ. Một mình người vợ dù có có nhẫn nhịn, gồng gánh hết mình cũng không thể đủ sức làm nên mái ấm hạnh phúc.

Sự vô tâm thực chất là một căn bệnh của những người chồng không biết đặt mình vào lập trường, hoàn cảnh của vợ mà suy xét, hiểu cho cảm nhận, suy nghĩ và mong muốn của người phụ nữ ở chung nhà, ngủ chung giường, ăn chung mâm, đặc biệt luôn sẵn sàng hi sinh tất cả vì chồng. Họ không đòi hỏi gì to tác ở chồng ngoài tình tình yêu và sự quan tâm. Giá như trong những đoạn tin nhắn kia của anh chồng có xuất hiện đôi dòng hỏi han sức khỏe của vợ như: "Em đỡ chưa", hay "Em cứ ở đó lo truyền đi, cơm nước, con cái đã có anh lo" thì có phải người vợ đã được an ủi mà ấm lòng biết mấy. Thật tiếc, anh chồng này lại không làm được điều đó.

Đàn ông ạ, phụ nữ có ngoan hay không, hiền lành hay hung dữ là do 1 tay các anh mà ra cả đấy. Hãy bao dung, cao thượng và hành xử đẹp như 1 người đàn ông chuẩn mực, phụ nữ sẽ tự biết điều, biết mình cần phải làm gì để xây dựng gia đình yên ấm.

Tâm sự cảm động của chiến sĩ nơi tuyến đầu chống dịch