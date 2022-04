Vợ kéo hội bạn đi đánh ghen, chồng đuổi đánh chính thất rồi đăng ảnh công khai nhân tình

Vụ đánh ghen ở Hà Giang đang được chia sẻ rần rần trên các diễn đàn mạng xã hội. Đoạn clip gần 2 phút ghi lại cảnh vợ cùng nhóm người đến bắt quả tang chồng ngoại tình.

Lúc này nhóm khoảng 3-4 người cầm mũ bảo hiểm lao vào đánh đôi nam nữ đang nằm trên giường ở nhà sàn. Người chồng trong tình trạng cởi trần ôm cứng người phụ nữ được cho là nhân tình để bảo vệ.

Đôi bên xảy ra cãi vã, lớn tiếng với nhau. Bị đánh đau, gã chồng la hét lớn rồi bật dậy tấn công lại. Cô bồ cũng bám theo để né trận đòn đang tới tấp giáng xuống.

Your browser does not support the video tag.

Vợ cùng hội bạn đánh ghen, chồng ôm cứng nhân tình bảo vệ

Khung cảnh vụ đánh ghen vô cùng hỗn loạn. Khi cô bồ nằm trên sàn, người vợ đá vào đầu, yêu cầu "quỳ xuống" thì người chồng hung hăng đuổi theo nhất quyết bảo vệ tới cùng

Vụ đánh ghen trở thành vụ "hỗn chiến". Vụ việc nhanh chóng thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng. Đáng chú ý, sau khi bị vợ bắt tại trận có mối quan hệ ngoài luồng, người chồng còn đăng đàn luôn lên mạng xã hội chính thức "công khai" người phụ nữ thứ 3.

Người chồng trơ trẽn công khai nhân tình lên mạng xã hội sau màn đánh ghen của vợ

Tác giả: Thiên Thanh

Nguồn tin: Pháp luật và Bạn đọc