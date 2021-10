Vợ chồng "chủ họ" chiếm đoạt hơn 3 tỷ đồng rồi bỏ trốn

Ngày 16/10, Công an thành phố Hà Nội thông tin, Công an huyện Mỹ Đức đang truy nã Nguyễn Văn Dũng (SN 1970, trú tại xã Bột Xuyên, Mỹ Đức, Hà Nội) và Trần Thị Hương (SN 1975, vợ Dũng). Đôi vợ chồng này trước đó bị khởi tố về tội "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản".

Công an huyện Mỹ Đức truy nã cặp vợ chồng Nguyễn Văn Dũng và Trần Thị Hương (Ảnh: Công an Hà Nội).

Theo điều tra, từ khoảng cuối năm 2017 đến tháng 3/2019, vợ chồng Nguyễn Văn Dũng và Trần Thị Hương tổ chức "chơi phường", "chơi họ" trên địa bàn huyện Mỹ Đức.

Mỗi người khi tham gia đều được vợ chồng Dũng, Hương cấp cho một sổ chơi nhưng không biết trong "dây phường" gồm những ai. Đến lịch lấy "tiền phường", nhiều người dân liên hệ vợ chồng Dũng, Hương nhưng không được.

Quá trình điều tra, Công an huyện Mỹ Đức xác định, cả 2 đã bỏ trốn khỏi địa phương. Tổng số tiền vợ chồng Dũng, Hương chiếm đoạt của 35 công dân các xã Bột Xuyên, An Mỹ, Lê Thanh, Hồng Sơn là hơn 3 tỷ đồng.

Căn cứ vào tài liệu điều tra, ngày tháng 11/2019, Công an huyện Mỹ Đức đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Dũng và Trần Thị Hương về tội "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản".

Do hai bị can đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú, Công an huyện Mỹ Đức đã ra quyết định truy nã 2 đối tượng trên.

Công an huyện Mỹ Đức đề nghị người dân nếu phát hiện các đối tượng có thể báo ngay cho Công an huyện Mỹ Đức (số điện thoại: 0979389352) hoặc cơ quan công an nơi gần nhất.

Tác giả: Phúc Lâm

Nguồn tin: Báo Dân trí