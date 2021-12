VinFast VF e34 chạy điện bất ngờ xuất hiện tại Dubai

Mới đây, hình ảnh một chiếc VinFast VF e34 2022 mới xuất hiện tại cồn cát cùng những chú lạc đà bất ngờ được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội. Điều này không gọi khơi gợi sự chú ý của nhiều người bởi chiếc xe trong hình mang biển số “58663” đăng ký tại Dubai cho thấy mẫu xe điện Vinfast VF e34 đang có mặt tại “nơi đất khách quê người” chứ không phải ở Việt Nam.

VinFast VF e34 bất ngờ xuất hiện tại đồi cát ở Dubai.

Điểm gây chú ý tiếp theo là chính là ngoại hình của chiếc xe. Cụ thể, chiếc VinFast VF e34 tại Dubai bị bắt gặp mang lớp ngoại thất màu đen, khu vực đặt logo như đầu xe, đuôi xe và 4 vị trí la-zăng đều được dán kín, cho thấy xe đang được chạy thử. Do đó, nhiều người cho rằng VinFast VF e34 rất có thể sẽ được bán ra tại Dubai tuy nhiên theo dải sản phẩm toàn cầu mà hãng xe Việt công bố, VF e34 lại không có mặt. Đồng thời trước đó, VinFast cho hay mẫu SUV cỡ C chạy điện này sẽ chỉ được bán ở Việt Nam nên rất có thể đây chỉ là chương trình thử nghiệm nhằm hoàn thiện bản thương mại tại nước ta.



Logo xe được che kín mít.

Theo thông tin mới nhất, lô đầu tiên của VinFast VF e34 tại Việt Nam sẽ được bán giao tới những khách hàng đã đặt cọc vào ngày 25/12 tới đây nhưng số lượng sẽ chỉ gần có 100 chiếc. Lô thứ 2 sẽ nhiều hơn, khoảng 2.000 xe và sẽ được giao vào tháng 1/2022.

Giá bán lẻ đề xuất của VinFast VF e34 là 690 triệu đồng, vô cùng hấp dẫn nếu so với những mẫu SUV cỡ C sử dụng động cơ đốt trong. Nguyên nhân là do VinFast VF e34 được bán ra thị trường theo hình thức cho thuê pin với chi phí thuê pin cùng nạp điện vào khoảng 2 triệu đồng/tháng, trong đó chi phí thuê pin là cố định: 1,45 triệu đồng cho quãng đường 1.400 km.

VinFast VF e34 được trang bị động cơ điện cho công suất tối đa 147 mã lực cùng mô-men xoắn cực địa đạt 242 Nm. Xe sử dụng bộ pin Lithium-ion 42 kWh được đặt dưới sàn, cho phạm vị hoạt động tối đa lên tới 285 km sau một lần sạc đầy và có chế độ sạc nhanh trong 18 phút được quãng được di chuyển là 180 km.

