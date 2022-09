VinFast đóng bao nhiêu thuế tiêu thụ đặc biệt cho Hải Phòng 8 tháng đầu năm 2022?

Lũy kế 8 tháng năm 2022, thu ngân sách trên địa bàn Thành phố Hải Phòng được 24.461 tỷ đồng, đạt 77,1% dự toán trung ương giao, 59,7% dự toán HĐND, tăng 18% so cùng kỳ và đứng thứ 3 cả nước, sau Hà Nội và TP. HCM, theo Cục Thuế Thành phố Hải Phòng.

Trong đó, khoản thu từ khu vực doanh nghiệp ngoài quốc doanh lũy kế 8 tháng được 5.562 tỷ đồng, đạt 61,3% dự toán trung ương, 50,9% dự toán HĐND, bằng 89,1% so cùng kỳ.

Theo lãnh đạo Cục, số thu từ khu vực này giảm chủ yếu do giảm thuế tiêu thụ đặc biệt của Công ty TNHH Sản xuất và kinh doanh VinFast và hụt 2.247 tỷ đồng so với tiến độ thu bình quân dự toán HĐND giao.

Cụ thể, 8 tháng đầu năm 2022, thuế tiêu thụ đặc biệt của Công ty TNHH sản xuất và kinh doanh VinFast là 1.733 tỷ đồng. Số thu này giảm 1.644 tỷ đồng so với cùng kỳ do doanh nghiệp sẽ ngừng sản xuất xe xăng chuyển sang sản xuất ô tô điện và do chính sách gia hạn thời hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt đối với ô tô sản xuất từ kỳ tính thuế tháng 6/2022 theo Nghị định số 32/2022/NĐ-CP ngày 21/5/2022 của Chính phủ).

Năm 2020 và 2021, trung bình mỗi năm, VinFast mang lại số thu gần 5.000 tỷ đồng cho Hải Phòng. Trước đó, năm 2019, nhà máy VinFast cũng mang về tới 3.000 tỷ đồng tiền thuế cho Hải Phòng, chiếm 11% tổng thu nội địa. VinFast là doanh nghiệp nộp thuế cao nhất Hải Phòng trong những năm qua.

Tháng 9/2017, tổ hợp sản xuất ô tô và xe máy điện VinFast chính thức khởi công tại khu công nghiệp Đình Vũ, Cát Hải, Hải Phòng. Đến tháng 6/2019, nhà máy chính thức bước vào giai đoạn sản xuất hàng loạt.

Nhà máy VinFast được xây dựng trên diện tích hơn 500.000 m2 trong tổng số 335 ha của toàn tổ hợp, công suất thiết kế giai đoạn 1 là 250.000 xe/năm, giai đoạn 2 là 500.000 xe/năm, tốc độ sản xuất 38 xe/giờ. VinFast cũng là cơ sở duy nhất tại Việt Nam có năng lực tự dập các tấm lớn (hơn 20 tấm cơ bản cho mỗi xe), và có khả năng gia công và sản xuất động cơ tại chỗ, theo tiêu chuẩn cao của châu Âu.

Đầu năm 2022, Phó Chủ tịch Tập đoàn Vingroup, CEO VinFast toàn cầu cho biết tại triển lãm CES 2022, VinFast sẽ dừng sản xuất xe xăng để trở thành hãng xe điện 100% vào cuối năm 2022.

Ngày 15/7/2022, Công ty TNHH kinh doanh thương mại và dịch vụ VinFast công bố dừng kinh doanh ôtô chạy xăng. Đại diện hãng nhấn mạnh việc dừng sản xuất và kinh doanh xe xăng sẽ không ảnh hưởng đến các cam kết về chất lượng dịch vụ mà hãng cung cấp cho khách hàng.

Tác giả: Thái Quỳnh

Nguồn tin: markettimes.vn