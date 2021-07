Video: Vợ đạp nhầm chân ga, đâm chồng tử vong trong lúc học lái xe

Your browser does not support the video tag.

Sự việc xảy ra vào ngày 16/7, tại Nam Thông, tỉnh Giang Tô, Trung Quốc.

Hình ảnh ghi lại được cho thấy, một người phụ nữ đang lùi xe vào chỗ đỗ thì một người đàn ông bất ngờ mở cửa đi xuống và tỏ ra bực tức.

Điều đáng nói là chỉ vài giây sau đó, chiếc xe bỗng dưng lùi lại rất nhanh và người đàn ông bị tông gục xuống đường.

Theo tờ The Paper, người bị đâm là chồng của người phụ nữ cầm lái chiếc xe. Thời điểm xảy ra sự việc, do quá bực tức vì dậy vợ lùi xe mãi không được nên người đàn ông đã quyết định mở cửa đi xuống và quát tháo.

Trong lúc luống cuống, người phụ nữ đã đạp nhầm chân ga khiến chiếc xe lao lùi nhanh về phía sau rồi va trúng người chồng. Hậu quả, người chồng ngã xuống đường, bị bánh xe cán trúng và dẫn tới tử vong.

Sau khi được đăng tải, vụ tai nạn thương tâm này đã thu hút sự quan tâm từ phía cộng đồng mạng.

