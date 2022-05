Video Nga trút hỏa lực phá hủy vũ khí do Mỹ cấp cho Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga hôm 18/5 đã công bố video ghi lại cảnh tập kích các mục tiêu tại Ukraine, trong đó có khẩu đội pháo M777 ở gần khu định cư Podgornoye. Vũ khí này do Mỹ cung cấp và được lực lượng vũ trang Ukraine sử dụng.

"Đơn vị vận hành máy bay không người lái đã tiến hành một cuộc tấn công bằng tên lửa vào vị trí khai hỏa của khẩu đội pháo Mỹ, khiến một số khẩu pháo bị hư hỏng", thông báo của Bộ Quốc phòng Nga cho biết.

Theo Bộ Quốc phòng Nga, sau cuộc tấn công bằng máy bay không người lái, các binh sĩ Ukraine đã tìm cách kéo khẩu đội M777 vào khu rừng cạnh đó.

"Tất cả thiết bị và pháo của Mỹ đã bị phá hủy. Các binh sĩ Ukraine còn sống sót đã bỏ chạy", thông báo của Bộ Quốc phòng Nga cho biết thêm.

Video Nga phá hủy lựu pháo do Mỹ chuyển cho Ukraine

M777 là một trong những vũ khí hạng nặng cùng với các khí tài khác mà Mỹ viện trợ cho Ukraine nhằm đối phó với chiến dịch quân sự của Nga. Trước khi bàn giao lựu pháo cho Ukraine, Mỹ đã huấn luyện cho quân nhân Ukraine vận hành tại địa điểm bí mật ở một nước châu Âu.

Đại sứ quán Mỹ tại Kiev ngày 15/5 cho biết, Ukraine đã triển khai ở chiến tuyến nhiều lựu pháo M777 cỡ nòng 155 mm do Washington cung cấp.

"Lựu pháo M-777 đã được triển khai. Đây là một phần trong gói viện trợ quân sự 800 triệu USD mà Mỹ dành cho quân đội Ukraine", Đại sứ quán Mỹ thông báo, đồng thời cho biết Washington đã chuyển gần như toàn bộ 90 lựu pháo cam kết cho Kiev.

Lựu pháo M777 là loại pháo xe kéo chủ lực của thủy quân lục chiến Mỹ. M-777 có khả năng cơ động cao, tầm bắn lên tới 40 km. M777 sử dụng hệ thống điều khiển hỏa lực kỹ thuật số tương tự lựu pháo tự hành M109A6 Palladin để dẫn hướng, chỉ điểm và tự định vị.

Vũ khí hạng nặng như lựu pháo đang trở thành yếu tố chính trong cuộc chiến tại vùng Donbass ở miền đông Ukraine. Địa hình tương đối bằng phẳng ở đây phù hợp cho tác chiến cơ động, nghĩa là sử dụng pháo tầm xa như lựu pháo để yểm trợ xe tăng và các lực lượng bộ binh khác tiến công.

Nga mở chiến dịch quân sự ở Ukraine từ cuối tháng 2. Bộ Quốc phòng Nga cho biết, kể từ đầu chiến dịch đến nay, Nga đã phá hủy gần 3.000 xe tăng, xe bọc thép, hàng trăm máy bay chiến đấu, trực thăng tấn công cùng hàng trăm hệ thống tên lửa của Ukraine.

Bất chấp đà kháng cự của quân đội Ukraine, Nga khẳng định chiến dịch quân sự của nước này vẫn diễn ra theo đúng kế hoạch và sẽ đạt mọi mục tiêu đề ra, trong đó có "phi quân sự hóa" Ukraine.

Bộ Quốc phòng Nga cho biết, kể từ khi chiến sự nổ ra, quân đội Ukraine đã mất khoảng 1.246 khẩu pháo, không tính các hệ thống phóng rocket đa nòng. Lực lượng của Nga đã liên tục tấn công vào các nhà kho tập kết vũ khí phương Tây chuyển cho Ukraine, đồng thời cảnh báo, mọi lô vũ khí nước ngoài vào Ukraine đều có thể trở thành "mục tiêu tấn công chính đáng" của Moscow.

Tác giả: Thành Đạt

Nguồn tin: Báo Dân trí