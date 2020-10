BTV Tuấn Dương xúc động trên sóng trực tiếp

Tối 25/10, trên sóng VTV1, chương trình đặc biệt của Đài THVN "Mưa lũ lịch sử miền Trung" đã mang đến cho khán giả góc nhìn toàn cảnh, hình ảnh ấn tượng và xúc động nhất về thiên tai vừa qua.

Trong suốt chương trình, rất nhiều câu chuyện, hình ảnh ấn tượng sẽ khiến khán giả rơi nước mắt. Đó là những hình ảnh mà các phóng viên hiện trường của chúng tôi gửi chất liệu về. Như hình ảnh người dân ngâm mình trong lũ trong suốt bao nhiêu ngày, hình ảnh người chồng mất vợ vì lũ dữ, hình ảnh nhìn đồng đội hi sinh trong cơn sạt lở đất...

Đặc biệt, trong chương trình có nhắc đến hoàn cảnh của anh Nguyễn Đắc Tài, người chồng cùng tuổi với vợ khóc than, vật vã, liên tục cúi lạy trời đất ban phép màu cho người vợ bị dòng nước lũ cuốn trôi trên đường đi sinh con khiến ai cũng đau xót. Sự việc xảy ra sáng 12/10 tại xã Phong An, huyện Phong Điền, Thừa Thiên Huế.

Được biết, khoảng 8 giờ ngày 12/10, chị Hoàng Thị Phượng (35 tuổi, trú thôn Phường Hóp, xã Phong An, H.Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên-Huế) chuyển dạ và cùng chồng trên đường đến bệnh viện để sinh nở thì gặp tai nạn lật thuyền, giữa dòng nước lũ xiết khiến thai phụ bị lũ cuốn.

Đến 13h ngày 12/10, thi thể sản phụ Hoàng Thị Phượng mới được tìm thấy cách vị trí ghe lật 100m.

Câu chuyện này dù được chia sẻ cách đây hơn 10 ngày, nhưng khi nhắc lại BTV Tuấn Dương đã không kìm được xúc động mà rơi nước mắt ngay trên sóng truyền hình trực tiếp.

Hình ảnh người chồng nguyện cầu bên dòng nước lũ được mạng xã hội chia sẻ trong nhiều ngày qua

Trước đó, BTV Tuấn Dương được khán giả yêu mến qua các chương trình chính luận và bản tin Thời sự 19h. Sắp tới, anh sẽ đảm nhận vai trò một trong những MC của chương trình Việt Nam hôm nay - một chương trình mới do Ban Thời sự, Đài THVN thực hiện.

Nguồn: VTV

Tác giả: Bạch Dương

Nguồn tin: Báo Giao thông