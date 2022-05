Vì sao Trà Vinh không thanh tra các gói thầu liên quan đến Công ty Việt Á?

Ngày 13/5, ông Trần Văn Ba, Chánh Thanh tra tỉnh Trà Vinh cho biết đã có kết luận thanh tra về việc thanh tra việc quản lý, sử dụng nguồn kinh phí; việc mua sắm, sử dụng trang thiết bị y tế, vật tư, sinh phẩm, phương tiện phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Theo kết luận thanh tra số 02/KL-TTr của Thanh tra tỉnh Trà Vinh, từ ngày 28/1/2022 đến 7/4/2022, Đoàn thanh tra đã tiến hành tra tra trực tiếp tại Sở Y tế, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị trực thuộc...

Đoàn thanh tra “chọn" kiểm tra 19 gói thầu mua sắm phục vụ phòng, chống COVID-19, với tổng giá trị các gói thầu được phê duyệt hơn 53,6 tỷ đồng. Tuy nhiên, đoàn thanh tra không kiểm tra các gói thầu mua sắm có liên quan đến Công ty Việt Á.

Bộ kit test của Công ty Việt Á.

Khi hỏi về lý do vì sao không kiểm tra các gói thầu liên quan đến Công ty Việt Á, Chánh Thanh tra tỉnh Trà Vinh giải thích: “Khi phê duyệt kế hoạch thanh tra thì có, nhưng Bộ Công an vô làm việc các gói thầu liên quan Công ty Việt Á tỉnh mới bỏ ra để Bộ Công an làm. Do đó, tỉnh không thanh tra các gói thầu liên quan Việt Á. Việc này Thanh tra tỉnh có báo cáo với Chủ tịch UBND tỉnh”.

Theo kết luận thanh tra, qua kiểm tra 19 gói thầu mua sắm trang thiết bị y tế, vật tư, sinh phẩm, phương tiện phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19, cho thấy các chủ đầu tư còn một số hạn chế, thiếu sót trong công tác lập dự toán, công tác lựa chọn nhà thầu, ký kết hợp đồng (4/19 gói thầu).

Phòng y tế các huyện Duyên Hải, Châu Thành và Càng Long được UBND huyện giao nhiệm vụ chủ đầu tư một số gói thầu mua sắm phục vụ công tác phòng, chống dịch. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện đã để xảy ra thiếu sót trong việc lập dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu (3 gói thầu).

Ngoài ra, qua thanh tra, phát hiện trong công tác quản lý và sử dụng vật tư, trang thiết bị, Sở Y tế còn hạn chế trong việc lập sổ sách, theo dõi, quản lý, phân phối và tiếp nhận các loại trang thiết bị y tế, vật tư, sinh phẩm, phương tiện phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19…

Thanh tra tỉnh Trà Vinh kiến nghị Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo Giám đốc Sở Y tế tổ chức họp rút kinh nghiệm, chỉ đạo các đơn vị trực thuộc kịp thời chấn chỉnh những hạn chế, thiếu sót qua kết quả thanh tra.

Trước đó, lãnh đạo đốc Sở Y tế tỉnh Trà Vinh cho biết, địa phương này mua kit xét nghiệm của Công ty Việt Á trong 2 đợt, với 2 mức giá khác nhau. Đợt đầu, Sở Y tế mua 11.520 kit test với giá 470.000 đồng/kit, mua kèm vật tư với tổng số tiền lên tới hơn 10 tỷ đồng. Tiếp đó, Sở Y tế Trà Vinh chi thêm hơn 22 tỷ đồng mua 43.200 kit (bao gồm vật tư) của Công ty Việt Á, giá 367.500 đồng/kit. Hiện, UBKT Tỉnh ủy Trà Vinh đã vào cuộc kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm với Đảng ủy Sở Y tế và một số cá nhân thuộc Sở Y tế và CDC tỉnh Trà Vinh. Công an tỉnh Trà Vinh cũng đang điều tra các gói thầu mua sắm giữa địa phương này và Công ty Việt Á.

Tác giả: Nhật Huy

Nguồn tin: Báo Tiền Phong