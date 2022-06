Vì sao không nên trồng cây to trước nhà?

Nhiều gia đình, đặc biệt là các gia đình ở quê thường có sân vườn trước nhà. Hầu hết trong số đó thường trồng cây to trước cửa hoặc trước cổng chính để có bóng mát cho ngôi nhà. Tuy nhiên, theo phong thủy Phùng Phương, đây là một lỗi có thể khiến vận khí của gia đình bạn đi xuống.



Cây có rễ sâu âm khí mạnh



Có nhiều cây lớn, lâu năm thường có rễ đâm sâu vào lòng đất, những cây thế này thường có âm khí rất mạnh, cây lại chắn trường khí lưu thông trong ngôi nhà của bạn khiến cho vượng âm. Theo phong thủy, việc mất cân bằng âm dương ảnh hưởng không hề tốt đến ngôi nhà của bạn. Ngoài ra, Những rễ cây này còn ảnh hưởng đến móng của ngôi nhà.



Chắn trường khí tốt, gây hao tổn tài lộc



Cây to trước cửa hoặc trước cổng nhà thường là vật cản trường khí lưu thông trong ngôi nhà của bạn. Trường khí bị chắn khiến khí tốt không thể vào nhà, khí xấu và uể khí không thể thoát ra ngoài. Vận khí tốt khiến cho hao tài tổn lộc.



Đặc biệt, sinh khí không tốt còn khiến sức khỏe của các thành viên trong gia đình bị ảnh hưởng.



Chắn ánh sáng vào nhà



Điều dễ nhìn thấy nhất là cây to khiến cho ánh sáng không thể vào đến ngôi nhà của bạn. Điều này khiến cho sinh khí kém đi do đó ngôi nhà trở nên thiếu sức sống.



Lối vào không sạch sẽ cản đường bình an



Lối vào nhà sạch sẽ, thoáng đãng mang lại không gian trong lành tốt cho sức khỏe của các thành viên. Ngoài ra, lối vào nhà sạch sẽ, gọn gàng, thoáng đãng có thể hút nhiều quý nhân đến với ngôi nhà. Nhờ đó, kích hoạt được bình an và may mắn cho ngôi nhà của bạn.



Những cây nên trồng trước nhà

Cây cau: Cau là loài cây có thân thẳng, thanh mảnh nên không ngăn nắng sớm, cũng như luồng ánh sáng cần thiết vào ngôi nhà. Bên cạnh đó, cau cũng không cản gió mát lành vào nhà. Không chỉ vậy, cau còn ít rụng lá không làm hỏng cảnh quan phía trước nhà.

Điều quan trọng hơn, cây cau còn được trồng trước nhà với mong muốn tăng nguồn năng lượng dương, giảm năng lượng âm ảnh hưởng đến ngôi nhà. Từ đó mang đến may mắn cho gia chủ.

Tre, trúc: Hai loại cây này đều đem đến may mắn cho gia chủ khi được trồng trước nhà.

Dừa cảnh: Cây dừa cảnh sẽ mang đến điềm lành cho gia chủ. Không chỉ vậy, dừa cảnh còn giúp công việc làm ăn của chủ nhà được thuận buồm xuôi gió, phát lộc, phát tài.

Cam, chanh: Cây cam và cây chanh trong phong thủy cũng là hai loài cây tốt. Nếu được trồng trước nhà sẽ đem lại nhiều cơ hội làm ăn và lợi nhuận cho gia chủ.

Cây hoa hòe: Cây hoa hòe có mùi thơm rất dễ chịu. Ngoài công dụng là vị thuốc hữu ích trong y học, hoa hòe còn có ý nghĩa phong thủy mang lại cuộc sống sung túc, phú quý cho chủ nhân khi được trồng phía trước nhà.

Ngoài ra, theo quy tắc truyền thống về ngũ hành bạn có thể dựa vào đặc tính của cây trồng, tính cách con người và môi trường sống để bố trí các loại cây khác nhau ở vị trí phù hợp tạo ra hiệu quả về phong thủy.

* Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.

Tác giả: Thủy Linh

Nguồn tin: giaoducthoidai.vn