Vì sao hàng nghìn giáo viên mầm non tư thục ở Nghệ An bị từ chối hỗ trợ?

Ngày 3.9, trao đổi với phóng viên, ông Trần Phi Hùng - Trưởng Phòng Việc làm và An toàn lao động, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) tỉnh Nghệ An - cho biết, sở đã có văn bản trả lời Thành phố Vinh về việc đề nghị xem xét chi trả hỗ trợ giáo viên mầm non ngoài công lập phải nghỉ việc do dịch bệnh theo Nghị quyết 68.

Theo đó, Sở LĐTBXH tỉnh Nghệ An từ chối, không tham mưu UBND tỉnh chi hỗ trợ cho giáo viên mầm non ngoài công lập phải nghỉ việc do dịch bệnh COVID-19. Nguyên nhân, theo ông Trần Phi Hùng, do thời gian nghỉ việc vì dịch bệnh COVID-19 của giáo viên mầm non ngoài công lập trùng với thời gian nghỉ hè.

“Theo luật định, giáo viên nghỉ hè nhưng cơ sở giáo dục ngoài công lập vẫn phải trả lương, do đó, chúng tôi đã trả lời UBND TP.Vinh như trên” - ông Trần Phi Hùng nói.

Ngày 4.9, trao đổi với phóng viên, TS Đặng Minh Chưởng- Chủ tịch HĐQT Công ty Minh Sang, đơn vị chủ quản trường mầm non Tuổi Thơ TP.Vinh - cho hay: “Đối với trường mầm non ngoài công lập, không có thời gian nghỉ hè. Tại trường mầm non Tuổi Thơ, đến nay, đã có hơn 4 tháng nghỉ liên tục do dịch bệnh. Trong thời gian đó, toàn bộ giáo viên đều không có lương, đời sống vô cùng khó khăn”.

Trường mầm non Tuổi Thơ đã lập danh sách 116 giáo viên, nhân viên phải nghỉ việc do dịch, với mức hỗ trợ đề nghị 3,71 triệu đồng/người, 11 người lao động đang mang thai, 69 người đang có con nhỏ theo diện được hỗ trợ, hoàn thiện gửi Thành phố Vinh vào đầu tháng 8.2021.

Bà Trần Thị Cẩm Tú - Phó Chủ tịch UBND TP.Vinh - cho hay, thành phố đã hoàn thiện hồ sơ đề nghị hưởng hỗ trợ theo Nghị quyết 68 của Chính phủ cho 26 cơ sở mầm non ngoài công lập gửi lên Sở LĐTBXH, việc phê duyệt và quyết định thuộc về cấp trên.

Theo Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) Nghệ An, toàn tỉnh hiện có gần 3.000 giáo viên phổ thông ngoài công lập, trong đó chủ yếu là giáo viên mầm non. “Giáo viên ngoài công lập do ảnh hưởng dịch bệnh nên hết sức khó khăn, đề nghị các cấp xem xét hỗ trợ” - Chủ tịch Công đoàn ngành giáo dục Nghệ An Đặng Văn Hải nói.

Sở GDĐT đề nghị Sở LĐTBXH đưa các đối tượng là người lao động làm việc tại các cơ sở giáo dục dân lập, tư thục ở cấp giáo dục mầm non, mẫu giáo đề xuất UBND tỉnh xem xét hướng dẫn triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ. Ảnh: QĐ

Trước đó, vào ngày 13.8, Sở GDĐT Nghệ An có văn bản 1597 gửi Sở LĐTBXH tỉnh, nêu rõ:

“Đối với các cơ sở giáo dục mầm non được tổ chức hoạt động vào các ngày hè khi phụ huynh có nhu cầu gửi con, trên nguyên tắc tự nguyện tham gia và thỏa thuận mức đóng góp để nuôi dưỡng, chăm sóc trẻ (theo Công văn số 969/SGD&ĐT-GDMN ngày 21.5.2021).

Tuy nhiên, do tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, nên tất cả cơ sở giáo dục mầm non được yêu cầu dừng hoạt động. Đến 26.7.2021, sở mới ban hành Công văn số 1459/SGD&ĐT-VP cho phép hoạt động trở lại kể từ 28.7.2021.

Sở GDĐT đề nghị Sở LĐTBXH đưa các đối tượng là người lao động làm việc tại các cơ sở giáo dục dân lập, tư thục ở cấp giáo dục mầm non, mẫu giáo đề xuất UBND tỉnh xem xét hướng dẫn triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động”.

Về nguyên nhân vì sao Sở GDĐT đã có văn bản đề nghị giải quyết chế độ hỗ trợ cho đối tượng giáo viên mầm non ngoài công lập nhưng Sở LĐTBXH từ chối, ông Trần Phi Hùng giải thích, do Sở GDĐT đề nghị Sở LĐTBXH báo cáo tỉnh, nhưng xét thấy thời gian nghỉ do dịch của giáo viên mầm non trùng với thời gian nghỉ hè nên Sở LĐTBXH đã trả lời như trên.

