Vì sao dự án FDI 30 triệu USD ở Nghệ An bị đình chỉ thi công?

Dự án Nhà máy sản xuất giày, gia công các sản phẩm giày dép Vietfast tại xã Bắc Thành, huyện Yên Thành (Nghệ An) do Công ty Montop Holdings Limited làm chủ đầu tư đã bị đình chỉ thi công do chưa đảm bảo đầy đủ điều kiện để thực hiện thi công xây dựng công trình trên thực địa.