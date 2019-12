Vì sao công trình sai phạm tại Công ty CP Bệnh viện TTH Vinh vẫn chưa được xử lý dứt điểm?

Ngày 30/8/2019, Phó Chủ tịch UBND Nghệ An, Đinh Việt Hồng đã ra Quyết định số 3422/QĐ-UBND về xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty CP Bệnh viện TTH (địa chỉ tại số 105, đường Lý Thường Kiệt, phường Lê Lợi, TP. Vinh) do có hành vi xây dựng công trình không phù hợp với quy hoạch xây dựng đã được phê duyệt.

Ngày 30/8/2019, UBND tỉnh Nghệ An ra Quyết định xử phạt Công ty CP bệnh viện TTH Vinh 110.000.000 và buộc tháo dỡ công trình vi phạm theo Nghị định 139/2017/NĐ-CP của Chính Phủ về lĩnh vực xây dựng

Quyết định nêu rõ: Phạt tiền với mức phạt 110.000.000 triệu đồng theo quy định tại khoản 3, Điều 4, và điểm a, khoản 7, Điều 15 Nghị định số 139/2017/NĐ-CP ngày 27/11/2017 của Chính phủ; khoản 4, Điều 23 và khoản 2, Điều 24 Luật xử lý vi phạm hành chính.

Buộc Công ty Cổ phần Bệnh viện TTH phải tháo dỡ công trình, phần công trình xây dựng vi phạm trước ngày 10/11/2019 theo quy định tại điểm d, khoản 11, Điều 15 Nghị định số 139/2017/NĐ-CP ngày 27/11/2017 của Chính phủ.

Theo tìm hiểu của Nhadautu.vn, quy hoạch được phê duyệt tại vị trí trước khi vi phạm là khu cây xanh mặt nước, hạng mục số 05. Thời điểm UBND tỉnh nghệ An ra quyết định xử phạt, chủ đầu tư đã xây dựng 3 hạng mục công trình không phù hợp, gồm: hạng mục thứ nhất là dãy nhà 2 tầng, diện tích 466m2 đã đưa vào sử dụng từ tháng 12/2018, thì 2 hạng mục vi phạm còn lại vẫn còn xây dựng dang dở.

Mặc dù UBD Thành phố Vinh đã đình chỉ xây dựng các hạng mục vi phạm, nhưng đến nay chủ đầu tư đã cho hoàn thiện khối công tình này

Cụ thể, hạng mục thứ 2 là một nhà khung sắt đang xây dựng 10 vì kèo sắt cao 8 mét, đã lắp đặt sàn tầng 1 và xây phần thô, đang làm mái tầng 2 với diện tích 866 m2. Hạng mục thứ 3 là một công trình phụ đã xây xong phần thô tầng 1, làm xong cốp pha, đang làm sắt để đổ mái...

Mặc dù sự việc được UBND TP Vinh xử lý, đình chỉ xây dựng, tuy nhiên, chủ đầu tư vẫn phớt lờ lệnh đình chỉ khi tiếp tục tổ chức thi công. Đến thời điểm này, các hạng mục đã cơ bản hoàn thiện và đưa vào sử dụng.

Được biết, ngày 6/112019, Công ty CP bệnh viện TTH Vinh có văn bản số 49/TTH-KHĐT gửi UBND thành phố Vinh, về việc đề nghị được gia hạn thời gian tháo dỡ công trình vi phạm trật tự xây dựng đã được UBND tỉnh Nghệ An ra quyết định xử phạt, với lý do bệnh viện TTH Vinh đang cho bệnh viện Mắt Nghệ An tạm thời thuê lại một phần diện tích để làm trụ sở khám chữa bệnh?!

Sau đó, ông Lê Sỹ Chiến, Phó Chủ tịch UBND thành phố Vinh đã ký công văn số 7086/UBND-QLĐT, gửi UBND tỉnh Nghệ An và Công ty Cổ phần bệnh viện TTH Vinh, về việc thực hiện Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 3422/QĐ-UBND ngày 30/8/2019 của UBND tỉnh Nghệ An đối với Công ty Cổ phần bệnh viện TTH Vinh.

Phải chăng Công ty Cổ phần bệnh viện TTH đề xuất gia hạn thời hạn tháo dỡ công trình vi phạm để hợp thức hóa sai phạm?

Tại công văn này, UBND thành phố Vinh đề nghị UBND tỉnh Nghệ An xem xét nội dung kiến nghị của Công ty Cổ phần bệnh viện TTH Vinh, đồng thời yêu cầu Công ty Cổ phần bệnh viện TTH Vinh không được sử dụng các công trình, hạng mục công trình sai phép này.

Mặc dù chưa biết UBND tỉnh Nghệ An có đồng ý với những kiến nghị của chủ đầu tư và UBND Thành phố Vinh hay không, nhưng thời điểm hiện tại, Công ty Cổ phần Bệnh viên TTH Vinh đã đưa vào sử dụng các hạng mục vi phạm này.

Việc Công ty Cổ phần Bệnh viên TTH Vinh cố tình phớt lờ chỉ đạo của UBND tỉnh Nghệ An và UBND thành phố Vinh khiến dư luận đặt nghi vấn, liệu có phải chủ đầu tư đang cố tình kéo dài thời gian để hợp thức sai phạm?

Tác giả: Ngọc Hà

Nguồn tin: nhadautu.vn