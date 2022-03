Về Quảng Nam thử ngay 8 đặc sản nổi bật, nhiều món được báo quốc tế ca ngợi hết lời

Mì Quảng

Mì Quảng là món ăn nổi tiếng bậc nhất Quảng Nam. Không một con phố, ngõ ngách nào mà không bán mì Quảng. Khi đến đây du khách không thưởng thức món này thì thật là đáng tiếc.

Sợi mì được làm từ bánh tráng thái thành sợi, mềm, dai. Nước dùng đa dạng, chế biến nhiều nguyên liệu khác nhau như: gà, lươn, cá lóc, ếch, bò, tôm, cua…Ăn mì Quảng thì không thể thiếu cái bánh tráng nướng, ớt, chanh, hạt đậu phộng, chén nước mắm nguyên chất, rau sống đi kèm. Rau sống được chuẩn bị cầu kỳ, cần tới 9 loại rau sống: rau muống chẻ, giá, cải cay, bắp chuối… Có lẽ vậy mà khi ăn mì không có cảm giác bị ngán, khô mặc dù ít nước dùng, mì mang đậm hương vị xứ Quảng, làm nức lòng du khách.

Bê thui Cầu Mống

Thương hiệu “bê thui Cầu Mống” được xây dựng từ rất mất thời gian, tồn tại và phát triển mạnh cho đến lúc này bởi mùi vị không thể lẫn đâu được, mang đậm bản sắc miền Trung. Một con bê được chọn để quay phải là con bê ít tuổi, nặng chừng 25kg – 35kg, đặc biệt quan trọng phải chọn bê nuôi ở đồng bằng ăn cỏ. Khi thui bê bằng lửa than thì phải thui sao cho vừa lửa để thịt bên trong chín mềm và ngọt, da bên phía ngoài vàng ửng thì thịt ăn sẽ giòn và ngon.

Bê thui được xắt thành từng lát mỏng, xếp đều đặn trên một đĩa tròn lớn. Bê thui ăn kèm với bánh tráng cuốn mềm như bánh tráng cuốn thịt heo, ngoài ra còn ăn kèm với bánh tráng (bánh đa). Thành phần quan trọng quyết định đến việc thành công của món bê thui Cầu Mống là nước chấm và rau sống. Nước chấm phải được pha từ loại mắm cái thượng hạng làm từ cá cơm, cá nục đánh bắt cá ven bờ biển miền Trung. Mắm cái sau lúc gạn ép xác, lọc lấy nước mới cho thêm tỏi ớt, gừng xay, mè rang, chanh… vào cho vừa miệng. Rau sống để cuốn bánh tráng cùng lát bê thui cũng tương đối cầu kỳ, đủ loại của vùng quê bên sông nước.

Cơm gà Tam Kỳ

Bất cứ ai ghé qua Tam Kỳ đều không thể bỏ qua được món cơm gà. Món ăn được chế biến và trình bày từ cơm và thịt. Cơm có thể dùng là cơm trắng hoặc cơm chiên, cơm rang và thịt gà được trình bày thông thường là đùi gà hay cánh gà.

Với sự khéo léo và nghệ thuật ẩm thực nơi đây đã chế biến ra món cơm gà mặn mà, cay cay rất riêng của miền xứ Quảng mà du khách nào đã thử cũng đều tấm tắc khen ngon. Và để chế biến món cơm gà vùng Tam Kỳ, người làm phải đích thân chọn những con gà ta được chăn thả gà tại Tam Kỳ, chỉ loại gà này thịt mới mềm, thơm và béo.

Cao lầu

Cao lầu Hội An có 1 vài nét tương đồng với mì Quảng nhưng được chế biến công phu hơn nhiều. Tinh túy của món cao lầu là sợi mì vàng, giòn được chế biến cầu kỳ, phải dùng loại tro nấu từ Cù Lao Chàm để ngâm gạo, nước xay gạo phải là nước giếng Bá Lễ, nổi tiếng mát lạnh và độ không phèn. Cao lầu không cần nước lèo mà thay vào đó là thịt xíu, nước xíu rưới lên, tép mỡ. Rau sống ăn kèm với cao lầu rất đơn giản chỉ gồm 2 loại là cải non và rau đắng. Để điểm thêm cho món ngon, người ta thêm một chút da heo hoặc miếng cao lầu khô thái vuông chiên giòn. Ngoài ra để có thêm một chút hương vị giống mì Quảng, người ta thêm một ít đậu phộng giã nhỏ. Khi ăn cao lầu cho cảm giác giòn tan của sợi mì cùng các vị ngọt, chua, cay, đắng, chát của rau sống quyện với tép mỡ giòn tan.

Có rất nhiều chỗ bán cao lầu nhưng chắc chỉ có Hội An mới giữ được hương vị xưa đậm chất miền Trung. Cao lầu như góp một phần vào níu giữ cái nét hồn xưa cổ kính nơi phố Hội, là món ăn đặc trưng mà bất kỳ du khách nào khi đặt chân đến đây đều phải thử.

Bánh tráng đập Hội An

Bánh tráng đập là món ăn dân dã được nhiều người ưa thích. Nguyên liệu cũng dân dã như tên nó vậy, là sự việc kết hợp giữa bánh tráng mỏng được nướng giòn, sau đó trải mỳ lá cũng được tráng mỏng lên bánh tráng, trước lúc ăn ta lại phải dùng tay đập nhẹ để hai thứ này dính vào nhau và nước chấm là nước mắm riêng tạo nên mùi vị đặc trưng cho món ăn.

Hai lớp bánh tráng nướng mỏng, giòn tan kẹp lấy một lớp bánh ướt cùng hình trụ chu vi chừng 10cm. Khoan vội dùng bánh ngay, mà phải dùng lực nắm tay đập bánh cho lớp bánh tráng nướng vụn ra, dính quyện vào lớp bánh ướt. Vì rõ ràng này mà bánh tráng làng Cẩm Nam (Hội An) mang tên là bánh tráng đập.

Xí mà Hội An

Ở Hội An, người dân nơi đây không ai còn xa lạ với món “xí mà” (hay còn gọi là chè mè đen), một món ăn ngon của phố cổ bạn không nên bỏ qua. Loại chè sền sệt với mùi thơm nhẹ nhàng đặc trưng của mè đen hòa quyện với các loại lá cây dược liệu. Không những thế, xí mà còn được xem là bài thuốc tự nhiên, rất tốt cho hệ tiêu hóa. Xí mà được đựng trong những chiếc chén nhỏ xíu mà cũng chỉ múc lưng lưng để khi ăn đỡ ngán. Múc một thìa nhỏ trong chén xí mà nóng hổi rồi tận hưởng vị ngọt ngào thấm dần nơi đầu lưỡi là cảm giác không gì có thể tuyệt vời hơn.

Bánh mì Hội An

Khi đến Hội An hãy mở đầu ngày mới bằng chiếc bánh mì đặc biệt. Bánh mì nơi đây đã vang danh khắp nơi mà bất kỳ du khách nào cũng phải nếm thử. Bánh mì Hội An không giống bánh mì những vùng khác, nó hơi dài dẹt và nhọn ở hai đầu. Thế nên khi bỏ nhân vào, phần nhân phồng lên, ổ bánh kẹp không hết, khiến ổ bánh mì nhìn căng phồng, hấp dẫn và đã con mắt vô cùng. Trong đó rau củ, nước sốt bơ và tương ớt Hội An được xem là những thành phần mang đến vị ngon cho chiếc bánh.

Ở đây có quán bánh mì nổi tiếng: Madame Khanh, bánh mì Phương mà vị ngon đã vang xa ra khỏi mảnh đất chữ S, được du khách truyền tai nhau. Thật không sai khi nói bánh mì Hội An được đánh giá là món ăn đường phố được yêu thích và là bánh mì ngon nhất thế giới.

Phở sắn Quế Sơn

Nhiều du khách du lịch đến xứ Quảng thường tìm đường đến Quế Sơn, thăm làng phở sắn lừng danh ở các xã Quế Thuận, Quế Châu, Quế Long, Quế Phong, thị trấn Đông Phú… Sắn sau khi thu hoạch được bỏ vỏ, thái thành lát mỏng đem phơi khô sử dụng quanh năm.

Phở sắn Quế Sơn thơm ngon, rất khó lẫn với bất cứ thứ quà quê nào bởi nguyên liệu được chắt lọc từ sự tinh túy nhất của cây sắn. Từ sợi phở sắn, người Quế Sơn có thể chế biến thành nhiều món ăn hấp dẫn, trong đó độc chiêu là phở trộn. Món phở sắn trộn có nhiều cách chế biến khác nhau, khi thì phở sắn trộn cùng vài lát thịt nạc, tôm tươi và ít rau thơm; khi chỉ cần ngâm phở vừa mềm, chan cùng nước mắm ớt chanh thêm ít bắp chuối là đủ ngon.

Nhưng ngon nhất vẫn là món phở nước. Cái vị dai dai, bùi bùi của sợi phở; vị ngọt của cá lóc đồng; giòn giòn của rau chuối cây non; mùi thơm của rau húng, quế, tía tô; vị cay cay của ớt xanh và béo béo của đậu phụng… Tất cả hòa quyện vào nhau tạo nên hương vị khá đặc trưng.

