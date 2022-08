VCK U15 Quốc gia - Next Travel 2022: Thắng Hà Nội, SLNA xếp nhất bảng B

Đây là năm thứ ba liên tiếp Next Media phối hợp với Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (LĐBĐVN) tổ chức Vòng chung kết giải bóng đá Vô địch U15 Quốc gia. Năm 2022, Giải đấu mang tên Giải bóng đá U15 Quốc Gia – Next Travel với sự đồng hành của Công ty Cổ phần Du lịch và Tổ chức sự kiện Thế hệ mới trên cương vị Nhà tài trợ chính. Ngoài nhà tài trợ chính Next Travel, giải đấu còn nhận được sự đồng hành của VTVCab khi trở thành đối tác truyền thông truyền hình, và Keep & Fly là nhà tài trợ trang phục thi đấu cho 12 đội bóng tham dự giải.