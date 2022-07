Vào tiệm vàng vung dao định cướp, thanh niên nhận kết cục thảm hại

Ngày 6/7 vừa qua, tại thành phố Châu Dương, tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc vừa xảy ra một vụ cướp tiệm vàng táo tợn thu hút sự chú ý của nhiều người.

Cụ thể, sự việc xảy ra vào khoảng 17h chiều 6/7 và được camera an ninh tiệm vàng ghi lại. Lúc này, cửa hàng vàng đang đón tiếp một nam thanh niên mặc đồ đen, vào hỏi mua trang sức. Song đến lúc mở ví thanh toán, thanh niên này bất ngờ lôi ra một con dao, dí sát vào người đàn ông được cho là chủ cửa hàng.

Tuy nhiên, chủ cửa hàng không hề sợ hãi mà nhanh chóng nắm lấy tay thanh niên đang cầm dao rồi vật hắn ra đất.

Trong khi chồng và kẻ gian đang cầm dao giằng co trong nhà, người vợ vội vã chạy ra ngoài, kêu gào cần giúp đỡ. Khoảng ít phút sau, một người đàn ông hàng xóm xuất hiện cùng với cây gậy trên tay. Anh ta đánh liên tiếp vào người của kẻ cướp. Tiếng kêu cứu gào thét đã thu hút sự chú ý từ bên ngoài. Một người khác cũng đã nhanh chóng tới giúp hai vợ chồng giành lấy hung khí của trên cướp.

Cuối cùng, 3 người đàn ông đã thành công lấy được hung khí của tên cướp. Lúc sau, lực lượng cảnh sát địa phương có mặt tại hiện trường và dẫn giải hắn ta về đồn.

Tác giả: Quỳnh Trang

Nguồn tin: saostar.vn