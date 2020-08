Văn Đức hát ru con khiến vợ phì cười

Your browser does not support the video tag.

Hôm 27/8, Võ Nhật Linh - bà xã tiền đạo Phan Văn Đức đăng tải video anh cởi trần ôm con gái và ru bé ngủ. Nhật Linh cho biết ông bố trẻ hát ru 30 phút mà bé Dâu Tây không chịu ngủ. Cô nhóc mới sinh nhìn chằm chằm vào mặt bố, không hề có biểu hiện gì của việc buồn ngủ. Nhìn cảnh này và nghe những lời hát "ngô nghê" của chồng, Nhật Linh không nhịn được cười.

Vợ chồng Phan Văn Đức đón con gái đầu lòng hôm 7/8. Bé Dâu Tây có tên khai sinh là Phan Nhã Thuỳ An. Cặp đôi lập hẳn một tài khoản Instagram riêng cho con gái, đến nay đã thu hút hơn 8.000 người theo dõi.

Nhật Linh chia sẻ Văn Đức trưởng thành và có trách nhiệm hơn kể từ khi lập gia đình. Ngoài thời gian tập luyện và thi đấu, anh rất chịu khó giúp vợ việc nhà, chăm con. Tiền đạo 24 tuổi thường xuyên mang lại niềm vui cho vợ nhờ sự dí dỏm, hài hước nhưng cũng rất tâm lý và tình cảm.

Văn Đức và con gái Dâu Tây. Ảnh: Instagram.

Văn Đức hiện cùng CLB SLNA tập luyện chuẩn bị cho phần còn lại của mùa giải. V-League 2020 dự kiến trở lại vào tháng 9 hoặc tháng 10 tới khi dịch Covid-19 được kiểm soát. Sau 11 vòng đấu, SLNA hiện đứng thứ 11 với 12 điểm.

Nguồn tin: ngoisao.net